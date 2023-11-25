انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.02% في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.02 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2393 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار، مقارنة بـ 2.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45.0 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.3 مليون دينار، مقارنة بـ 12.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأسبوع الماضي 25 مليون سهم، نُفذت من خلال 12239 صفقة.

--(بترا)

ر ش/ن ح

25/11/2023 17:39:39