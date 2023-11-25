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تقرير: تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة

11/25/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- تصاعدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
ووثق تقرير نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين اليوم السبت، عمليات تهجير لأسر فلسطينية واعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول الماضي، منها طرد مستوطنين خمس أسر من بيوتهم في منطقة "القنوب" لتوسيع مستوطنة "أسفر" المقامة على أراضي الفلسطينيين المصادرة شرق بلدة سعير، بالإضافة إلى إحراق ممتلكاتهم وسرقة أغنامهم.
كما رصد التقرير إغلاق قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، الطريق الوحيد المؤدي لقرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، ومنع الدخول أو الخروج منها، وعزلها تماما لمدة تجاوزت 40 يوما.
وأشار التقرير الى أن هذا الإغلاق المشدد أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وتسبب بنقص حاد في المواد التموينية، وحرم سكان القرية من الوصول للخدمات الصحية، ما تسبب بإجهاض امرأة حامل.
وطالب التقرير بتحرك دولي لتوفير الحماية للفلسطينيين العزل، خاصة في المناطق النائية والقريبة من المستوطنات.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
25/11/2023 17:20:52

MENAFN25112023000117011021ID1107484413

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