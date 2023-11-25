75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي لقطاع غزة، مادس غيلبرت، إن 75 بالمئة من مستشفيات القطاع خارج الخدمة.

وأشار في تصريحات إعلامية اليوم السبت، إلى أن الوضع شديد الصعوبة في القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي، محذرا من أن عدد شاحنات الإغاثة الذي سمحت بدخوله إلى القطاع بنود الهدنة غير كاف.

--(بترا)

رصد/ف ق

25/11/2023 17:09:45