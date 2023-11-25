فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 25 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، يشمل مناطق: السليخات، والقرن، ومصنع فوغل، وتموين القرن، ومضخة القرن، ومضخة السليخات، والدوريات الخارجية، ومجاوري مزارع سعيد الصغير وصبيح الترابين.

--(بترا)

أ غ /ن ح/ف ق

25/11/2023 16:55:48