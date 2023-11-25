روسيا : إرسال طائرة مساعدات جديدة لمطار العريش لنقلها إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 25 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن إرسال طائرة مساعدات جديدة لسكان غزة، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.

وقال الوزارة في بيان صحفي: "أرسلت روسيا الاتحادية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة "إيل-76" بواقع 15 طنا، وحطت الطائرة في مطار العريش المصري تمهيدا إلى نقلها إلى غزة، شحنة المساعدات هذه سيّرتها جمهورية تتارستان الروسية".

--(بترا)

س ح/ف ق

25/11/2023 15:54:13