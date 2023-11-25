روسيا : إرسال طائرة مساعدات جديدة لمطار العريش لنقلها إلى غزة

روسيا : إرسال طائرة مساعدات جديدة لمطار العريش لنقلها إلى غزة
التاريخ
11/25/2023 2:30:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 25 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن إرسال طائرة مساعدات جديدة لسكان غزة، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.
وقال الوزارة في بيان صحفي: "أرسلت روسيا الاتحادية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة "إيل-76" بواقع 15 طنا، وحطت الطائرة في مطار العريش المصري تمهيدا إلى نقلها إلى غزة، شحنة المساعدات هذه سيّرتها جمهورية تتارستان الروسية".
--(بترا)
س ح/ف ق
25/11/2023 15:54:13
MENAFN25112023000117011021ID1107484410
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