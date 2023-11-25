حقوق الإنسان يطالب بحماية النساء في غزة من عنف الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق النساء في قطاع غزة والضفة الغربية، وحمايتهن من عنف الاحتلال، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهن بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

ودعا المركز في بيان بمناسبة باليوم العالمي لحماية المرأة من العنف، مؤسسات المجتمع الدولي إلى تطبيق القانونين الدولي والدولي الإنساني، بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها وتحمل رسائل لنساء فلسطين وقطاع غزة خاصة، أن حياتهم ليست بذات الأهمية ولا تستحق الرعاية والاهتمام اللازمين.

وقال المركز إن العالم يحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ظل عدوان آثم على قطاع غزة ينطوي على انتهاكات صارخة ومباشرة لحقوق المرأة، ابتداء من القتل والإبادة الجماعية ومحدودية المساعدات الغذائية والطبية والمياه والوقود وغيرها.

وأضاف أن العالم يشهد المخاطر والانتهاكات المركبة التي تعاني منها النساء الحوامل أو اللواتي وضعن موالديهن، في ظل هذه الظروف، إلى جانب قصف منازلهن ومدارس أبنائهن ومستشفياتهن وتهجيرهن، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وبرتوكولاتها.

وأكد المركز، ضرورة تحقيق الأمان للنساء وحمايتهن من العنف بأشكاله كافة في كل دول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة.

وبين، أن المنظومة القانونية الوطنية كفلت حماية المرأة من العنف، إذ ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، وفي الوقت ذاته نصت المادة (6/6) من الدستور على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وأشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2007، بالإضافة إلى صدور قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017،مبينا أنه يعمل وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة.

--(بترا)

ه ع/ ن ح/ف ق

25/11/2023 15:52:09