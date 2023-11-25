فريق الوحدات يتوجه للسعودية لملاقاة أهلي حلب السوري

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- غادر فريق الوحدات لكرة القدم اليوم السبت عمان، متوجها السعودية، استعدادا للقاء فريق أهلي حلب السوري يوم الثلاثاء المقبل، في كأس الاتحاد الآسيوي. وتقام المباراة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة. وضمت قائمة لاعبي الفريق المغادر إلى الطائف 23 لاعبا. --(بترا) خ خ/ف ق 25/11/2023 15:38:34

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