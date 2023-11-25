فريق الوحدات يتوجه للسعودية لملاقاة أهلي حلب السوري

فريق الوحدات يتوجه للسعودية لملاقاة أهلي حلب السوري
التاريخ
11/25/2023 2:30:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- غادر فريق الوحدات لكرة القدم اليوم السبت عمان، متوجها السعودية، استعدادا للقاء فريق أهلي حلب السوري يوم الثلاثاء المقبل، في كأس الاتحاد الآسيوي.
وتقام المباراة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة.
وضمت قائمة لاعبي الفريق المغادر إلى الطائف 23 لاعبا.
--(بترا)
خ خ/ف ق
25/11/2023 15:38:34
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