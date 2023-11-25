وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 تشرين الثاني (بترا)-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم، مباحثات ثلاثية تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الوزراء الهدنة الإنسانية التي بدأت يوم أمس في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والعاجلة للقطاع، حيث أكد الصفدي أن هذه الهدنة هي خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تقود فوراً إلى وقف دائم للحرب، وأن تضمن إدخال المساعدات إلى جميع القطاع، بما في ذلك شمال غزة.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، دور الأردن الهام والاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. كما دعت فايون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.

ومن جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره لدور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب.

كما أكد ضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلاً للنزاع في المنطقة، وعلى رفض بلاده تهجير الغزيين.

وسيلتقي الوزراء بعد غد في برشلونة، في إطار المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي ترأسه المملكة والاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً سابقاً، حيث اتفق الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن يكون اجتماعاً مكرساً فقط لبحث سبل وقف إطلاق النار والتدهور الخطير، والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.

--(بترا)

ص خ/ف ق

25/11/2023 15:34:53