وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 تشرين الثاني (بترا)-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم، مباحثات ثلاثية تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبحث الوزراء الهدنة الإنسانية التي بدأت يوم أمس في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والعاجلة للقطاع، حيث أكد الصفدي أن هذه الهدنة هي خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تقود فوراً إلى وقف دائم للحرب، وأن تضمن إدخال المساعدات إلى جميع القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
من جانبها، أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، دور الأردن الهام والاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. كما دعت فايون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.
ومن جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره لدور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب.
كما أكد ضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلاً للنزاع في المنطقة، وعلى رفض بلاده تهجير الغزيين.
وسيلتقي الوزراء بعد غد في برشلونة، في إطار المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي ترأسه المملكة والاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً سابقاً، حيث اتفق الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن يكون اجتماعاً مكرساً فقط لبحث سبل وقف إطلاق النار والتدهور الخطير، والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.
--(بترا)
ص خ/ف ق
25/11/2023 15:34:53
MENAFN25112023000117011021ID1107484407
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