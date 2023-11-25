-->

Saturday, 25 November 2023 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال

11/25/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 تشرين الثاني (بترا)-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، اليوم، مباحثات ثلاثية تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبحث الوزراء الهدنة الإنسانية التي بدأت يوم أمس في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والعاجلة للقطاع، حيث أكد الصفدي أن هذه الهدنة هي خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تقود فوراً إلى وقف دائم للحرب، وأن تضمن إدخال المساعدات إلى جميع القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
من جانبها، أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، دور الأردن الهام والاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. كما دعت فايون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.
ومن جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره لدور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب.
كما أكد ضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلاً للنزاع في المنطقة، وعلى رفض بلاده تهجير الغزيين.
وسيلتقي الوزراء بعد غد في برشلونة، في إطار المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي ترأسه المملكة والاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً سابقاً، حيث اتفق الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن يكون اجتماعاً مكرساً فقط لبحث سبل وقف إطلاق النار والتدهور الخطير، والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.
--(بترا)
ص خ/ف ق
25/11/2023 15:34:53

MENAFN25112023000117011021ID1107484407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث