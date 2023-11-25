وزارة البيئة تختتم ورشة لرفع قدرات كوادرها الفنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت وزارة البيئة، اليوم السبت، ورشة لرفع قدرات كوادر الوزارة الفنية وزيادة مشاركتها بصنع القرار.

وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، خلال ختام فعاليات الورشة، أهمية اللقاءات الدورية بين مديريات المركز والمحافظات، لما لذك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات والمعلومات، وطرح قضايا وحلول تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها ظاهرة التغير المناخي.

وأشار الردايدة إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الوزارة بتشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية، والتي أخذت أبعادا إقليمية وعالمية لما تتضمنه من محاور تأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين الشعوب، كالمبادرة العالمية التي أطلقها جلالة الملك، خلال مشاركته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ كوب 27، "مترابطة المناخ..اللاجئين" التي نالت استحسان جميع الدول المشاركة.

من جانبه، أشار الأمين العام للوزارة الدكتور محمد الخشاشنة إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة الاستحقاقات البيئية الوطنية والعالمية، والتعامل معها وفق التزامات الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تحديدا ما يتعلق بالقضايا ذات البعد العالمي، كالنفايات والتنوع الحيوي والسلامة الإحيائية والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع، لتحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة 2023-2025، التي أخذت بعين الاعتبار كل ما من شأنه تحقيق الأمن البيئي على الصعد والمجالات كافة.

بدوره، أكد مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، عمق العلاقة والتنسيق المشترك مع وزارة البيئة، بما يحقق الأهداف الوطنية ذات البعد البيئي والرقابي والتفتيشي وتطبيق القانون، للوصول الآمن الى بيئة صحية خالية من كل الملوثات.

وناقشت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، العديد من الملفات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على أبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة على سلامة البيئة.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

25/11/2023 15:24:07