انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 تشرين الثاني(بترا)-انطلقت الدورة الثانية من "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" ليلة أمس الجمعة في مسرح سينما الرينبو بعمان، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم السبت، يستهدف المهرجان الذي يستمر 5 أيام، فئة الأطفال، وهو الأول من نوعه في المملكة، ومن المهرجانات القليلة في المنطقة الذي يقدم محتوى خاص لصغار السنّ.

وأشار البيان إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع باقة منوعة من الإنتاجات العربية والأجنبية الحديثة مناسبة للأطفال فوق 10 سنوات، وبعضها لمن هم فوق ست سنوات. وأنه تم اختيار الأفلام المشاركة من ضمن 70 فيلماً قصيراً وطويلاً قدمت للمهرجان.

وشهد حفل الافتتاح مساء أمس العرض الأول في الأردن للفيلم الروائي الأردني التحريكي "سليم" ويعد أول فيلم روائي أردني تحريكي؛ وتم تكريم فريق العمل خلال الحفل من قبل الهيئة الملكية للأفلام

وسيحظى الأطفال، بحسب البيان، بفرصة التعرف على عوالم وثقافات جديدة من خلال سبعة أفلام عائلية روائية وتحريكية طويلة وهي؛ فيلم "طوطم" من هولندا؛ وفيلم "لغز تيسلا" من بلغاريا؛ وفيلم "الرحلة الصفيّة الفوضوية" من ألمانيا؛ وفيلمي "أنشودة الربيع" و"السوط الصغير" من الصين؛ وفيلم "رحلة إلى الأرض المسحورة" من سلوفاكيا.

كما تشمل العروض 12 فيلماً روائياً وتحريكياً قصيراً من الأردن ومصر واليمن والمغرب والجزائر وفرنسا وروسيا.

ودعا المهرجان أخصائيين سينمائيين لمناقشة الأفلام مع الأطفال بعد كل عرض بهدف تشجيعهم على التحليل والنقد وتبادل الآراء.

كما ستشتمل فعاليات المهرجان على ورشتي عمل: الأولى تختص بصناعة الدمى المُحرّكة للأطفال، والثانية تختص بتصميم ورسم شخصيات الرسوم التحريكية.

وشكّلت الهيئة لجنتي تحكيم لاختيار الأفلام الفائزة، إحداهما مؤلفة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع والتربية والتعليم: وضمت الدكتور عامر غرايبة وراما سمكري وفرح جادالله ممثلة مؤسسة برنارد فان لير المتخصصة في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة في الأردن فيما اللجنة الثانية ستعطي فرصة التحكيم لمجموعة أطفال، كما سيشارك الجمهور بالتصويت لفيلمه الروائي الطويل المُفضل.

ولفت البيان إلى أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير سيحظيان بجوائز نقدية.

--(بترا)

م ت/ف ق

25/11/2023 15:18:35