البرلمان العربي يدين تصريحات برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 25 تشرين الثاني (بترا) دان البرلمان العربى، اليوم السبت، تصريحات البرلماني الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز، التي حرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن.
وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي، أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
واعتبر البرلمان في بيان، هذه التصريحات تدخلاً في الشؤون الداخلية للأردن، وأمرا مدانا ومرفوضا، مؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة، ورفضه أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد العسومي، أن مثل هذه التصريحات الصادر من شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة في مجتمعها ودولها، من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض والقيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع.
ودعا، البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
25/11/2023 15:16:31
MENAFN25112023000117011021ID1107484404
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