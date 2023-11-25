البرلمان العربي يدين تصريحات برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 25 تشرين الثاني (بترا) دان البرلمان العربى، اليوم السبت، تصريحات البرلماني الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز، التي حرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن.

وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي، أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

واعتبر البرلمان في بيان، هذه التصريحات تدخلاً في الشؤون الداخلية للأردن، وأمرا مدانا ومرفوضا، مؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة، ورفضه أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد العسومي، أن مثل هذه التصريحات الصادر من شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة في مجتمعها ودولها، من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض والقيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع.

ودعا، البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ف ق

25/11/2023 15:16:31