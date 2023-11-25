الاحتلال يجرف 100 دونم ويقتلع نحو 150 شجرة زيتون شرق قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أكثر من 100 دونم، واقتلعت نحو 150 شجرة زيتون، في قرى إماتين وفرعتا وجيت شرق قلقيلية.
وأفاد رئيس مجلس قروي إماتين فتحي غانم في بيان بأن آليات الاحتلال جرفت هذه الدونمات الواقعة في المنطقة الشرقية من القرى، لصالح توسعة مستعمرة "حفات جلعاد"، الجاثمة على أراضي القرية، واقتلعت ما يزيد على 150 شجرة زيتون تقريبا، تتجاوز الـ50 عاما.
وأضاف غانم، أن هذه الدونمات وأشجار الزيتون تعود ملكيتها لعائلة صوان، وهم: زياد عبد الحفيظ صوان، وأحمد صادق صوان، وجمال صوان، وسائد صوان، وابراهيم صوان.
--(بترا)
م ف/ف ق
25/11/2023 15:13:14
MENAFN25112023000117011021ID1107484403
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