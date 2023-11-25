2.8 مليون دينار أرباح شركة البترول الوطنية العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- حققت شركة البترول الوطنية ربحا صافيا بعد الضريبة وتسويات ضريبية لسنوات سابقة بلغ 2.8 مليون دينار خلال العام الماضي 2022 بواقع 0.191 دينار حصة السهم الواحد من صافي الربح.
وبلغ إجمالي مبيعات الغاز العام الماضي 15.27 مليون دينار مقارنة مع 16.8 مليون دينار عام 2021 بانخفاض مقداره 1.8 مليون دينار بنسبة 10.7 بالمائة.
وبحسب التقرير السنوي للشركة بلغت كميات الغاز المباعة في عام 2022 ما مقداره 5.382 مليار قدم مكعب بالمقارنة مع 6.526 مليار قدم مكعب لعام 2021 وبانخفاض مقداره 17.5 بالمائة نتيجة توقف التوربينات الغازية العاملة في حقل الريشة لـ 65 يوما بناء على قرار من الحكومة لنقل ملكية هذه التوربينات من شركة توليد الكهرباء المركزية الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
ونتيجة لهذا التوقف انخفض معدل كميات الإنتاج المباعة الى 14.7 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع 17.8 مليون قدم مكعب يوميا 2021.
ويشار الى ان الاستطاعة الإنتاجية وصلت في نهاية عام 2022 إلى حوالي 30 مليون قدم مكعب.
وبلغت إيرادات الشركة من مبيعات الغاز خلال 2022 ما مقداره 12.021 مليون دينار بالمقارنة مع 13.090 مليون دينار لعام 2021، بانخفاض مقداره 1.068 مليون دينار بنسبة 8.2 بالمائة عن العام السابق.
وارتفعت حقوق الملكية لتبلغ 37.2 مليون دينار 2022 مقارنة بـ 34.4 مليون دينار عام 2021، بنسبة ارتفاع 8.3 بالمائة، وبلغ مجموع الموجودات 47.2 مليون دينار مقارنة مع 43 مليونا عام 2021 وبارتفاع نسبته 9.8 بالمائة.
--(بترا)
م ف/ف ق
25/11/2023 14:52:15
MENAFN25112023000117011021ID1107484401
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