2.8 مليون دينار أرباح شركة البترول الوطنية العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- حققت شركة البترول الوطنية ربحا صافيا بعد الضريبة وتسويات ضريبية لسنوات سابقة بلغ 2.8 مليون دينار خلال العام الماضي 2022 بواقع 0.191 دينار حصة السهم الواحد من صافي الربح.

وبلغ إجمالي مبيعات الغاز العام الماضي 15.27 مليون دينار مقارنة مع 16.8 مليون دينار عام 2021 بانخفاض مقداره 1.8 مليون دينار بنسبة 10.7 بالمائة.

وبحسب التقرير السنوي للشركة بلغت كميات الغاز المباعة في عام 2022 ما مقداره 5.382 مليار قدم مكعب بالمقارنة مع 6.526 مليار قدم مكعب لعام 2021 وبانخفاض مقداره 17.5 بالمائة نتيجة توقف التوربينات الغازية العاملة في حقل الريشة لـ 65 يوما بناء على قرار من الحكومة لنقل ملكية هذه التوربينات من شركة توليد الكهرباء المركزية الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء.

ونتيجة لهذا التوقف انخفض معدل كميات الإنتاج المباعة الى 14.7 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع 17.8 مليون قدم مكعب يوميا 2021.

ويشار الى ان الاستطاعة الإنتاجية وصلت في نهاية عام 2022 إلى حوالي 30 مليون قدم مكعب.

وبلغت إيرادات الشركة من مبيعات الغاز خلال 2022 ما مقداره 12.021 مليون دينار بالمقارنة مع 13.090 مليون دينار لعام 2021، بانخفاض مقداره 1.068 مليون دينار بنسبة 8.2 بالمائة عن العام السابق.

وارتفعت حقوق الملكية لتبلغ 37.2 مليون دينار 2022 مقارنة بـ 34.4 مليون دينار عام 2021، بنسبة ارتفاع 8.3 بالمائة، وبلغ مجموع الموجودات 47.2 مليون دينار مقارنة مع 43 مليونا عام 2021 وبارتفاع نسبته 9.8 بالمائة.

--(بترا)

م ف/ف ق

25/11/2023 14:52:15