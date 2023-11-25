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دوقرة بطل دوري الدرجة الثانية

11/25/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- توج فريق دوقرة بطلا لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024، بفوزه على الكرمل 5-1، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس على ستاد الحسن أربد.
وسلم عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة منصور عبيد الله فريق دوقرة كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل الكرمل على ميداليات المركز الثاني.
يذكر أن فريقي دوقرة والكرمل ضمنا صعودهما إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما هبطت فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
25/11/2023 14:34:55

MENAFN25112023000117011021ID1107484400

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