دوقرة بطل دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- توج فريق دوقرة بطلا لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024، بفوزه على الكرمل 5-1، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء أمس على ستاد الحسن أربد.
وسلم عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة منصور عبيد الله فريق دوقرة كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل الكرمل على ميداليات المركز الثاني.
يذكر أن فريقي دوقرة والكرمل ضمنا صعودهما إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما هبطت فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ف ق
25/11/2023 14:34:55
MENAFN25112023000117011021ID1107484400
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