الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال طبيبا في قباطية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي طبيبا فلسطينيا في قباطية جنوب جنين.

وقالت الوزيرة في بيان: إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم بشعة يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والطواقم الطبية، استهدف فيها المنظومة الصحية مكوناتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالبت، المؤسسات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.

وكانت وزارة الصحة نعت الطبيب شامخ كمال أبو الرب، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على بلدة قباطية صباح اليوم السبت.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ف ق

25/11/2023 14:31:05