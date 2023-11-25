الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال طبيبا في قباطية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 تشرين الثاني (بترا)- دانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي طبيبا فلسطينيا في قباطية جنوب جنين.
وقالت الوزيرة في بيان: إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم بشعة يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والطواقم الطبية، استهدف فيها المنظومة الصحية مكوناتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالبت، المؤسسات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.
وكانت وزارة الصحة نعت الطبيب شامخ كمال أبو الرب، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على بلدة قباطية صباح اليوم السبت.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
25/11/2023 14:31:05
MENAFN25112023000117011021ID1107484398
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