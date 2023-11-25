وقفة تضامنية في عجلون بعنوان غزة الصمود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 25 تشرين الثاني (بترا)– نظم البيت العربي ورابطة كتاب محافظة عجلون ومديرية ثقافتها وقفة تضامنية
مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.
وأكد مدير مديرية ثقافة عجلون سامر فريحات التفاف الشعب حول القيادة الهاشمية التي تؤكد دوما أنها بجانب فلسطين وشعبها، مبينا إن مركز عجلون الثقافي يفتح أبوابه للمثقفين من أرجاء المملكة كافة .
وقال رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة، إن المنتدى أقام عدة أمسيات تضامنية وها نحن اليوم نقف وقفة تضامنية مع أهلنا في فلسطين وغزة الصمود واستبشروا خيراً إن النصر قريب.
وقال الدكتور الشاعر سلطان الزغول" نتشرف في رابط الكتاب بعجلون أن تكون باكورة تعاوننا مع منتدى البيت العربي الثقافي بعنوان غزة الصمود والمقاومة غزة التي صارت أيقونة للنضال على مستوى العالم.
واشتملت الوقفة التي أقيمت في مركز ثقافي عجلون على قصائد شعرية قدمها الشعراء أحمد الدقس، والدكتورة إيمان عبد الهادي، وقاسم الدراغمة، ونضال الرفاعي، وأدارها الشاعر محمد الزغول .
--(بترا)
ع.ف/ف ق
25/11/2023 14:27:36
MENAFN25112023000117011021ID1107484397
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