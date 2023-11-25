وقفة تضامنية في عجلون بعنوان غزة الصمود

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 25 تشرين الثاني (بترا)– نظم البيت العربي ورابطة كتاب محافظة عجلون ومديرية ثقافتها وقفة تضامنية

مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.

وأكد مدير مديرية ثقافة عجلون سامر فريحات التفاف الشعب حول القيادة الهاشمية التي تؤكد دوما أنها بجانب فلسطين وشعبها، مبينا إن مركز عجلون الثقافي يفتح أبوابه للمثقفين من أرجاء المملكة كافة .

وقال رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة، إن المنتدى أقام عدة أمسيات تضامنية وها نحن اليوم نقف وقفة تضامنية مع أهلنا في فلسطين وغزة الصمود واستبشروا خيراً إن النصر قريب.

وقال الدكتور الشاعر سلطان الزغول" نتشرف في رابط الكتاب بعجلون أن تكون باكورة تعاوننا مع منتدى البيت العربي الثقافي بعنوان غزة الصمود والمقاومة غزة التي صارت أيقونة للنضال على مستوى العالم.

واشتملت الوقفة التي أقيمت في مركز ثقافي عجلون على قصائد شعرية قدمها الشعراء أحمد الدقس، والدكتورة إيمان عبد الهادي، وقاسم الدراغمة، ونضال الرفاعي، وأدارها الشاعر محمد الزغول .

--(بترا)

ع.ف/ف ق

25/11/2023 14:27:36

