رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح أمس بأنه لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أن تدمير القطاع أمر غير مقبول.

وأثارت تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح يوم أمس، غضب الجانب الإسرائيلي، بعد أن دعيا لوقف دائم لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين، ما أدى لاستدعاء سفيري الدولتين لدى إسرائيل.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قال في تصريحات من أمام معبر رفح الحدودي أمس، أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت قصير، مؤكدا انه "حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وانه يجب أن نفعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال دي كرو إن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، يجب أن يُحترم فيها القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".

وأشار، الى أن الأولوية في الأيام المقبلة لإطلاق سراح كل الأسرى ووقف إطلاق النار، قائلا: رأينا المئات من المتبرعين هنا ولديهم رغبة في مساعدة المحتاجين، لكن التعاون فقط لا يكفي، وأن وقف إطلاق النار خطوة ساعدتنا على العمل ويجب أن نوقف المعاناة الإنسانية في غزة.

إلى ذلك، قررت بلدية برشلونة الإسبانية قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.

وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ أ/ب ط

25/11/2023 13:38:13