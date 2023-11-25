رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح أمس بأنه لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أن تدمير القطاع أمر غير مقبول.
وأثارت تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح يوم أمس، غضب الجانب الإسرائيلي، بعد أن دعيا لوقف دائم لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين، ما أدى لاستدعاء سفيري الدولتين لدى إسرائيل.
وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قال في تصريحات من أمام معبر رفح الحدودي أمس، أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت قصير، مؤكدا انه "حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وانه يجب أن نفعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، قال دي كرو إن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، يجب أن يُحترم فيها القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".
وأشار، الى أن الأولوية في الأيام المقبلة لإطلاق سراح كل الأسرى ووقف إطلاق النار، قائلا: رأينا المئات من المتبرعين هنا ولديهم رغبة في مساعدة المحتاجين، لكن التعاون فقط لا يكفي، وأن وقف إطلاق النار خطوة ساعدتنا على العمل ويجب أن نوقف المعاناة الإنسانية في غزة.
إلى ذلك، قررت بلدية برشلونة الإسبانية قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.
وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 13:38:13
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