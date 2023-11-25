-->

Saturday, 25 November 2023 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في غزة

11/25/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح أمس بأنه لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أن تدمير القطاع أمر غير مقبول.
وأثارت تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح يوم أمس، غضب الجانب الإسرائيلي، بعد أن دعيا لوقف دائم لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين، ما أدى لاستدعاء سفيري الدولتين لدى إسرائيل.
وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قال في تصريحات من أمام معبر رفح الحدودي أمس، أن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في وقت قصير، مؤكدا انه "حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وانه يجب أن نفعل ذلك مع الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، قال دي كرو إن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، يجب أن يُحترم فيها القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".
وأشار، الى أن الأولوية في الأيام المقبلة لإطلاق سراح كل الأسرى ووقف إطلاق النار، قائلا: رأينا المئات من المتبرعين هنا ولديهم رغبة في مساعدة المحتاجين، لكن التعاون فقط لا يكفي، وأن وقف إطلاق النار خطوة ساعدتنا على العمل ويجب أن نوقف المعاناة الإنسانية في غزة.
إلى ذلك، قررت بلدية برشلونة الإسبانية قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.
وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 13:38:13

MENAFN25112023000117011021ID1107484396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث