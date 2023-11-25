الأوقاف تعقد امتحان منهاج الوعظ والإرشاد في محافظات المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة ممن ثبتت أهليتهم للقيام بأعمال ومهام الإمامة ومن حفظة كتاب الله في جميع محافظات المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 370 إماما من جميع مديريات الأوقاف في المملكة، وشمل الامتحان مقررات في حفظ القرآن الكريم والحديث والفقه وواجبات الإمام ومهامه من الدليل الفقهي للائمة.

وأكدت، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدة مسبقا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.

وكانت وزارة الأوقاف نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، جرى من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

-- (بترا)

وهـ/أ أ/ب ط

25/11/2023 13:25:44