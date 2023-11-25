المفوضية الأوروبية: الشعب الفلسطيني يحتاج ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب يحتاجون إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة.

وأكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في كندا، الليلة الماضية، ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين الذي يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

ورحبت فون دير لاين على هامش "قمة الاتحاد الأوروبي وكندا"، ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت "أود أن أشكر من جعلوا هذا ممكنا، وخاصة، الولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودهم الدؤوبة".

وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ أ/ب ط

25/11/2023 13:23:37