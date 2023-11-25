ارتفاع أسعار النفط عالميا وتحقيق أول مكاسب أسبوعية بـ 5 أسابيع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت أسعار النفط عالميا، محققة بذلك مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
ونقلت وكالة رويترز، عن مجموعة أوبك+ اليوم السبت، أن المجموعة تقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي نفط أفارقة بشأن مستويات الإنتاج في 2024.
ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.
ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت في تعاملات أمس الجمعة، 84 سنتا بما يعادل 1 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 2 بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولار.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 13:12:55
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