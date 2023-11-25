رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس فراس العجارمة ان القضية الفلسطينية هي أولوية بالنسبة للأردن، مشيرا إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم والمساند لعدالة القضية الفلسطينية، والموقف الرسمي والشعبي المتناغم الرافض للعدوان على قطاع غزة.
وقال العجارمة، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، المنعقد حاليا في تركيا، ان الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
ودعا الى ضرورة إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية والتوحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي خرق جميع القوانين والمعاهدات الدولية.
كما دعا برلمانيي العالم الى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأطفال والرضع والنساء، وتدمير المساجد والكنائس والمستشفيات ومراكز الإيواء، وارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على المجازر الجماعية بحق الغزيين.
وشدد على أهمية مقاومة الاحتلال بجميع السبل والتصدي لانتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك واقتحاماته المتكررة.
كما دعا البرلمانيين المشاركين في المؤتمر الى الضغط على حكوماتهم لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعتباره عدوا للأمة.
-- (بترا)
م خ/ب ط
25/11/2023 13:00:49
MENAFN25112023000117011021ID1107484392
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