رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس فراس العجارمة ان القضية الفلسطينية هي أولوية بالنسبة للأردن، مشيرا إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم والمساند لعدالة القضية الفلسطينية، والموقف الرسمي والشعبي المتناغم الرافض للعدوان على قطاع غزة.

وقال العجارمة، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، المنعقد حاليا في تركيا، ان الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا الى ضرورة إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية والتوحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي خرق جميع القوانين والمعاهدات الدولية.

كما دعا برلمانيي العالم الى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأطفال والرضع والنساء، وتدمير المساجد والكنائس والمستشفيات ومراكز الإيواء، وارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على المجازر الجماعية بحق الغزيين.

وشدد على أهمية مقاومة الاحتلال بجميع السبل والتصدي لانتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك واقتحاماته المتكررة.

كما دعا البرلمانيين المشاركين في المؤتمر الى الضغط على حكوماتهم لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعتباره عدوا للأمة.

-- (بترا)

م خ/ب ط

25/11/2023 13:00:49