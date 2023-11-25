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مركز زين الإقليمي يحصل على شهادة بالاستدامة

11/25/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 تشرين الثاني (بترا) - حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث، على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث.
وبحسب بيان لشركة زين، اليوم السبت، مُنح مركز زين الإقليمي هذه الشهادة من قِبل معهد "اب تايم" الأميركي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، وذلك نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية الموصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانة الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ.
وأضاف البيان أن المركز يقوم أيضا بتنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركة زين تحت مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها المعهد.
وقال المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن مهند عودة "ان هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية التي تعتمدها بتشغيل المركز"، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيضاف إلى سِجل الشهادات التي حصدها المركز، وسيساهم في تعزيز مكانة الأردن في مصاف الدول الأكثر تقدّما بمجال أمن المعلومات وحفظ البيانات.
-- (بترا)
غ ح/ب ط
25/11/2023 12:48:59

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