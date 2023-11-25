مركز زين الإقليمي يحصل على شهادة بالاستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 تشرين الثاني (بترا) - حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث، على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث.
وبحسب بيان لشركة زين، اليوم السبت، مُنح مركز زين الإقليمي هذه الشهادة من قِبل معهد "اب تايم" الأميركي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، وذلك نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية الموصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانة الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ.
وأضاف البيان أن المركز يقوم أيضا بتنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركة زين تحت مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها المعهد.
وقال المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن مهند عودة "ان هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية التي تعتمدها بتشغيل المركز"، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيضاف إلى سِجل الشهادات التي حصدها المركز، وسيساهم في تعزيز مكانة الأردن في مصاف الدول الأكثر تقدّما بمجال أمن المعلومات وحفظ البيانات.
-- (بترا)
غ ح/ب ط
25/11/2023 12:48:59
MENAFN25112023000117011021ID1107484391
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