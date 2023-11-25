البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، جاء الإصدار بعنوان "شجر زيتون المهراس البلدي المعمر" ويتكون من ثلاث فئات وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) وقيمة البطاقة (60 قرشاً) وقيمة المجموعة (2.10 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.60 دينار).
وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، إن الإصدار يسلط الضوء على شجر المهراس البلدي المعمر الذي يعتبر من أقدم السلالات الجنينية في مناطق حوض البحر المتوسط، ويعد الأردن من أكبر 10 دول منتجة للزيتون في العالم والرابع عربياً، ويوجد به أكثر من 20 مليون شجرة موزعة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح ان البريد الأردني يشارك في مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، وسيطلق يوم غد الأحد الإصدار الخاص للطابع البريدي في احتفالية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وأضاف أنه بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفر طوابع هذا الإصدار في مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، مكتب بريد اربد المركزي، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد العقبة المركزي، مكتب بريد جرش المركزي، مكتب بريد البتراء، مكتب بريد الكرك المركزي، مكتب بريد أم قيس، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.
-- (بترا)
غ ح/ب ط
25/11/2023 12:31:44
MENAFN25112023000117011021ID1107484390
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