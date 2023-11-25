البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 تشرين الثاني (بترا) - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، جاء الإصدار بعنوان "شجر زيتون المهراس البلدي المعمر" ويتكون من ثلاث فئات وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) وقيمة البطاقة (60 قرشاً) وقيمة المجموعة (2.10 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.60 دينار).

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، إن الإصدار يسلط الضوء على شجر المهراس البلدي المعمر الذي يعتبر من أقدم السلالات الجنينية في مناطق حوض البحر المتوسط، ويعد الأردن من أكبر 10 دول منتجة للزيتون في العالم والرابع عربياً، ويوجد به أكثر من 20 مليون شجرة موزعة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح ان البريد الأردني يشارك في مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، وسيطلق يوم غد الأحد الإصدار الخاص للطابع البريدي في احتفالية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأضاف أنه بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفر طوابع هذا الإصدار في مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، مكتب بريد اربد المركزي، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد العقبة المركزي، مكتب بريد جرش المركزي، مكتب بريد البتراء، مكتب بريد الكرك المركزي، مكتب بريد أم قيس، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.

-- (بترا)

غ ح/ب ط

25/11/2023 12:31:44