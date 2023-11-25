نقل 42 أسيرا فلسطينيا الى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم

نقل 42 أسيرا فلسطينيا الى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم
التاريخ
11/25/2023 2:30:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 25 تشرين الثاني (بترا)- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت صباح اليوم السبت، قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل.
وستنقل إدارة مصلحة السجون الأسرى الى سجن عوفر قرب رام الله تمهيدا للإفراج عنهم مساء اليوم، ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، حيث ستفرج حركة حماس بالمقابل عن 14 أسيرا إسرائيليا لديها اليوم وتسلمهم للصليب الأحمر.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:24:12
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