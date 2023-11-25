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نقل 42 أسيرا فلسطينيا الى عوفر تمهيدا للإفراج عنهم

11/25/2023 2:30:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 تشرين الثاني (بترا)- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت صباح اليوم السبت، قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل.
وستنقل إدارة مصلحة السجون الأسرى الى سجن عوفر قرب رام الله تمهيدا للإفراج عنهم مساء اليوم، ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، حيث ستفرج حركة حماس بالمقابل عن 14 أسيرا إسرائيليا لديها اليوم وتسلمهم للصليب الأحمر.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
25/11/2023 12:24:12

MENAFN25112023000117011021ID1107484389

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