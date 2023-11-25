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نادر عباسى وميمى جمال وسميحة أيوب فى مراسم افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

11/25/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت مراسم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والذي تحمل شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب والأجانب ومنهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة الدكتورة سميرة محسن التي تحمل الدورة اسمها، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

جمال عبد الناصر يتوسط شيوف مهرجان مسرح الشباب

مسرح الشباب التجريبى بشرم الشيخ
كما حرص أيضًا على الحضور الفنانة الكبيرة ميمي جمال، والمخرج الكبير خالد جلال، والفنان محسن منصور مقدم حفل الافتتاح، والمنتج هشام سليمان، والدكتور علا العلوان والكاتب الصحفي والشاعر وائل السمري عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان الكويتي عبد الله عبد الرسول والفنانة ريم أحمد والفنان طه خليفة والمخرج والفنان ياسر صادق، المدرب الأمريكي سكوت تروست، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرج والفنان الأردني على عليان والفنانة الأردنية أمل
الدباس، والفنان أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان ياسر صادق، والفنان علاء قوقة، والفنان حمزة العيلي، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والدكتور مدحت الكاشف.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق اليوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30، ويترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

جمال عبد الناصر يتوسط شيوف مهرجان مسرح الشباب

خالد جلال

ضيوف مهرجان المسرح للشباب

مسرح الشباب التجريبى

مهرجان المسرح للشباب

مهرجان مسرح الشباب

ميمى جمال








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