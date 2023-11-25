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3 فيديوهات من حفل عقد قران نجل الفنان محمد ثروت وسط عدد من النجوم

11/25/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) وثق عدد من الحاضرين في حفل زفاف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، على عروسته لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، كواليس حفل عقد القران الذى حضره ألمع النجوم والفنانين والذي عقد في أحد الفنادق الكبرى.

وكان
في مقدمة الحضور، أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الإعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة.

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسيا متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".


حفل زفاف المخرج أحمد ثروت
جانب من حفل الزفاف





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