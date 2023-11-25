أعضاء مجلس الأهلي يحضرون عقد قران لاعبة النادي لمى الشواربي وأحمد ثروت

(MENAFN
- Youm7) حضر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عقد قران المخرج أحمد ثروت ، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، وعروسته لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد.
كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الاعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة، انوشكا، احمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعمرو الليثي وخالد زكي
وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسى متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.
أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".
وقدم المخرج أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق" والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي قدمها للمرة الأولى في احتفاله بخطوبته من لمى الشواربي.
أما لمى الشواربي هي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء.
الشيخ على جمعة والوزيرة نبيلة مكرم
الشيخ على جمعة والوزيرة نبيلة مكرم
جانب من زفاف أحمد ثروت
زفاق أحمد ثروت
سهير شلبى فى زفاف أحمد ثروت
محمد ثروت يستقبل ضيوف زفاف نجله
محمد ثروت يستقبل ضيوف عرس ابنه (2)
محمد ثروت يستقبل ضيوف عرس ابنه
والد العروسة يستقبل الضيوف
MENAFN25112023000132011024ID1107484384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.