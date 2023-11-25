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أعضاء مجلس الأهلي يحضرون عقد قران لاعبة النادي لمى الشواربي وأحمد ثروت

11/25/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) حضر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عقد قران المخرج أحمد ثروت ، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، وعروسته لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد.

كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الاعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة، انوشكا، احمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعمرو الليثي وخالد زكي

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسى متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.
أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".
وقدم المخرج أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق" والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي قدمها للمرة الأولى في احتفاله بخطوبته من لمى الشواربي.
أما لمى الشواربي هي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء.


الشيخ على جمعة والوزيرة نبيلة مكرم


الشيخ على جمعة والوزيرة نبيلة مكرم

جانب من زفاف أحمد ثروت

زفاق أحمد ثروت

سهير شلبى فى زفاف أحمد ثروت

محمد ثروت يستقبل ضيوف زفاف نجله

محمد ثروت يستقبل ضيوف عرس ابنه (2)

محمد ثروت يستقبل ضيوف عرس ابنه

والد العروسة يستقبل الضيوف








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