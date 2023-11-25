لو زهقتى من الجينز.. اعرفي إزاى تلبسى بنطلون اليوجا في كل المناسبات

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- Youm7) الملابس الرياضية من أبسط وأسهل الملابس التي تفضلها الكثيرات وخصوصًا البنطلون الرياضى الخاص بتمارين اليوجا، ورغم أن بنطلون اليوجا مخصص للرياضة ولكن من الممكن أن ترتديه في مناسبات مختلفة وبـ"أوت فيت" مختلف. وحسب ما ذكره موقع instyle من الممكن تغيير بعض البناطيل الرياضية وخصوصا بنطلون اليوجا إلى شكل مختلف لمناسبات أخرى وتبديلها بالبناطيل الجينز الذى يمل منها الكثيرون، وذلك بطرق مختلفة ومنها:
- لو رايحة تعملي شوبينج
من الممكن أن ترتدى بنطلون اليوجا مع جاكيت جينز وحذاء جلد ، وهو مناسب للخروجات البسيطة والسريعة.
- لو رايحة الكافيه
يمكنك ارتداء بنطلون اليوجا الأسود مع تيشيرت وجاكت اسود وحذاء رياضى مع الشنطة فهو مناسب للذهاب للكافيه.
- لو رايحة تتمشى
وهنا من الممكن ارتداء بنطلون اليوجا الرياضى مع تيشيرت داكن
وكونفيرس ، وذلك يساعدك على الحركة بسهولة.
- لو رايحة تتغدى برا
برزت إطلالات عارضة الأزياء صوفيا ريتشي في الشوارع في الآونة الأخيرة وكانت ترتدى
بنطلون اليوجا الأسود وحذاء رياضي و قميصًا قصيرًا وحقيبة سوداء مزخرفة وبعض المجوهرات الذهبية والنظارات الشمسية لرفع مستوى المظهر، وهو مناسب للذهاب لموعد غذاء.
-لو رايحة شوبينج
تعتبر البناطيل الضيقة المنقوشة مناسبة في حالة الشوبينج السريع مع ارتداء نظارة بالطو داكن ونضارة شمس.
-لو عندك اجتماع في الشغل
قد يبدو غريبا ارتداء بنطلون اليوجا الرياضى أثناء اجتماعات العمل ولكن من الممكن أن تغيرى في شكله من خلال ارتداء بليزر اسود وصندل بسيط .
-لو هتقابلى اصحابك
ارتدى بنطلون اليوجا الرياضى مع قميص اوفر سايز، فذلك يعطيكى مظهر جذابا والتحرك ببساطة.
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