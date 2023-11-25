كله بالأصول.. قواعد إتيكيت مهمة عند العطس والسعال في التجمعات

(MENAFN
- Youm7) تتسبب تقلبات الطقس في الإصابة بنزلات البرد الذى يعتبر العطس والسعال من أبرز أعراضه، ويتسبب في شعور الفرد بالانزعاج والإحراج عند فشله في التحكم فيه خاصة عند جلوسه مع أصدقائه أو زملائه في العمل، ولتجنب ذلك نستعرض في هذا التقرير، إتيكيت العطس والسعال في التجمعات، وفقًا لما ذكره موقع
"bustle".
إتيكيت العطس والسعال في التجمعات تغطية الفم والأنف
يجب إبعاد الوجه وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس وإذا لم يوجد يفضل اللجوء إلى العطس أو السعال في مرفق اليد، لتجنب توجيه أي رذاذ لوجه الجالسين في نفس المكان.
اتيكيت العطس أثناء العمل التخلص من المنديل
من قواعد الاتيكيت أيضًا التخلص من المنديل الورقي المستخدم على الفور في سلة المهملات، مع تنظيف سطح المكت
أو الطاولة الذى ظهر فيه رذاذ العطس، والاعتذار عما حدث، وكذلك تنظيف سطح هاتف المحمول في حالة اكتشاف رذاذ عليه .
اتيكيت العطس والسعال في التجمعات غسل اليدين
وفى حالة إذا عطس أو سعل شخص خلال تناوله للطعام مع مجموعة من الأشخاص، لابد أن يستأذن ويذهب لغسل يديه بالماء والصابون لمدة تتراوح مابين 15-20 ثانية على الأقل في كل مرة يسعل أو يعطس، أو ينظف يديه بمنتجات تعقيم اليدين .
العطس أثناء تناول الطعام الاعتذار عن الدعوة
وفى حالة الدعوة لتناول الطعام وكان المدعو مصاب بنزلة برد، يفضل أن يعتذر عن الدعوة بطريقة لائقة مفاداها حرصه على حماية الآخرين من الإصابة بنزلة برد خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية، مع قطع وعد بتلبية الدعوة مرة أخرى أو دعوتهم لتناول الغداء عندما يكون في أتم صحة وحال.
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