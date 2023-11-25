كله بالأصول.. قواعد إتيكيت مهمة عند العطس والسعال في التجمعات

MENAFN - Youm7) تتسبب تقلبات الطقس في الإصابة بنزلات البرد الذى يعتبر العطس والسعال من أبرز أعراضه، ويتسبب في شعور الفرد بالانزعاج والإحراج عند فشله في التحكم فيه خاصة عند جلوسه مع أصدقائه أو زملائه في العمل، ولتجنب ذلك نستعرض في هذا التقرير، إتيكيت العطس والسعال في التجمعات، وفقًا لما ذكره موقع"bustle".

إتيكيت العطس والسعال في التجمعات تغطية الفم والأنف

يجب إبعاد الوجه وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس وإذا لم يوجد يفضل اللجوء إلى العطس أو السعال في مرفق اليد، لتجنب توجيه أي رذاذ لوجه الجالسين في نفس المكان.

اتيكيت العطس أثناء العمل التخلص من المنديل

من قواعد الاتيكيت أيضًا التخلص من المنديل الورقي المستخدم على الفور في سلة المهملات، مع تنظيف سطح المكت

أو الطاولة الذى ظهر فيه رذاذ العطس، والاعتذار عما حدث، وكذلك تنظيف سطح هاتف المحمول في حالة اكتشاف رذاذ عليه .

اتيكيت العطس والسعال في التجمعات غسل اليدين

وفى حالة إذا عطس أو سعل شخص خلال تناوله للطعام مع مجموعة من الأشخاص، لابد أن يستأذن ويذهب لغسل يديه بالماء والصابون لمدة تتراوح مابين 15-20 ثانية على الأقل في كل مرة يسعل أو يعطس، أو ينظف يديه بمنتجات تعقيم اليدين .

العطس أثناء تناول الطعام الاعتذار عن الدعوة

وفى حالة الدعوة لتناول الطعام وكان المدعو مصاب بنزلة برد، يفضل أن يعتذر عن الدعوة بطريقة لائقة مفاداها حرصه على حماية الآخرين من الإصابة بنزلة برد خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية، مع قطع وعد بتلبية الدعوة مرة أخرى أو دعوتهم لتناول الغداء عندما يكون في أتم صحة وحال.