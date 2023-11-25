مش هتحتاج مهندس ديكور.. نصائح تساعدك على اختيار ألوان طلاء مثالية فى منزلك

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- Youm7) يعد اختيار ألوان الغرف واحدة من أصعب الخطوات والقرارات التى يتخذها الشخص عند تأثيث منزله، وذلك لأن هذا الاختيار ليس مؤقتًا ولكنه دائم لسنوات عدة، فهذا يتوقف عليه إما الشعور المستمر بالراحة والسعادة والاسترخاء، أو يزيد من التوتر والقلق والضغط العصب، وذلك لأن لكل لون طبيعة خاصة يفردها على الموجودين حوله، فمثلاً اللبني يزيد من الهدوء، أما الأرجواني، يعطي الشعور بالاسترخاء، والأحمر يمد بالمحبة، حيث تتمتع الألوان بالقدرة على نقل المشاعر والأحاسيس، ولهذا السبب من الضروري معرفة مفاتيح قياس الألوان والدائرة اللونية، ولذا نستعرض كيفية استخدام الألوان لصالحك لإنشاء طبيعة فريدة في منزلك، على أن تكون هذه الألوان تجمع بين الموضة والديكور
المميز، وذلك بحسب ما نشره موقع "kerabengrupo".
اختيار الألوان المحايدة
تعتبر الألوان المحايدة خاصة في الحمامات، مثل الأبيض والرمادي والبيج، مثالية لتوفير خلفية يمكن أن تبرز عليها الألوان الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجها بسهولة مع نغمات أخرى، على سبيل المثال، على قاعدة محايدة يمكنك إضافة تفاصيل بألوان الباستيل لإضفاء طابع ناعم ورومانسي أو استخدام الألوان الزاهية لإضفاء لمسة أكثر حيوية على المساحة.
الألوان المحايدة أختار ألوان من الطبيعة
لاحظ كيف تمتزج الألوان في المناظر الطبيعية والنباتات، حيث لا يوجد مصدر أفضل للإلهام للاستخدام المتناغم والمدمج للألوان.
الاستفادة من الأدوات الرقمية
هناك تطبيقات ومواقع تتيح لك تجربة لوحات ألوان مختلفة دون الحاجة إلى طلاء جدار واحد، يمكن هنا أن تستفيد منها للحصول على فكرة عما ستكون عليه النتيجة، فهذا الأسلوب يساعدك على تخيل منزلك قبل الطلاء ويريحك في اختيار ما هو مناسب.
طلاء الغرفة التفكير في عناصر الغرفة
على الرغم من أن اللون عنصر أساسي في الديكور، إلا أنه يمكنك الاستفادة من الأنسجة والأثاث لإثراء المساحة دون إثقالها بمزيد من الألوان، اختر لونين متقاربين أو ثلاث بشكل راقي على الأكثر لمنح العناصر الأخرى داخل الغرفة بالظهور.
مزج الالوان ولمزج الألوان حسب الغرفة يمكنك اللجوء لتلك القائمة مزيج ألوان غرفة النوم
الأبيض والأخضر، إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على النضارة والحيوية في غرفة نومك، أما الرمادي والأصفر لغرفة نابضة بالحياة ومتفائلة، والوردي والذهبي، يخلق جواً راقياً وساحراً.
مزيج الألوان لغرف المعيشة
الأزرق والأبيض هم ألوان كلاسيكية لن يخرج عن الموضة أبدا ويخلق جوا جديدا وأنيقا، أما الأخضر والخشب، يخلق جوا دافئا وترحيبيا في غرفة المعيشة، والرمادي والبرتقالي، يضفي الطاقة والديناميكية على البيئة.
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