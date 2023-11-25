مش هتحتاج مهندس ديكور.. نصائح تساعدك على اختيار ألوان طلاء مثالية فى منزلك

MENAFN - Youm7) يعد اختيار ألوان الغرف واحدة من أصعب الخطوات والقرارات التى يتخذها الشخص عند تأثيث منزله، وذلك لأن هذا الاختيار ليس مؤقتًا ولكنه دائم لسنوات عدة، فهذا يتوقف عليه إما الشعور المستمر بالراحة والسعادة والاسترخاء، أو يزيد من التوتر والقلق والضغط العصب، وذلك لأن لكل لون طبيعة خاصة يفردها على الموجودين حوله، فمثلاً اللبني يزيد من الهدوء، أما الأرجواني، يعطي الشعور بالاسترخاء، والأحمر يمد بالمحبة، حيث تتمتع الألوان بالقدرة على نقل المشاعر والأحاسيس، ولهذا السبب من الضروري معرفة مفاتيح قياس الألوان والدائرة اللونية، ولذا نستعرض كيفية استخدام الألوان لصالحك لإنشاء طبيعة فريدة في منزلك، على أن تكون هذه الألوان تجمع بين الموضة والديكورالمميز، وذلك بحسب ما نشره موقع "kerabengrupo".

اختيار الألوان المحايدة

تعتبر الألوان المحايدة خاصة في الحمامات، مثل الأبيض والرمادي والبيج، مثالية لتوفير خلفية يمكن أن تبرز عليها الألوان الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجها بسهولة مع نغمات أخرى، على سبيل المثال، على قاعدة محايدة يمكنك إضافة تفاصيل بألوان الباستيل لإضفاء طابع ناعم ورومانسي أو استخدام الألوان الزاهية لإضفاء لمسة أكثر حيوية على المساحة.

الألوان المحايدة أختار ألوان من الطبيعة

لاحظ كيف تمتزج الألوان في المناظر الطبيعية والنباتات، حيث لا يوجد مصدر أفضل للإلهام للاستخدام المتناغم والمدمج للألوان.

الاستفادة من الأدوات الرقمية

هناك تطبيقات ومواقع تتيح لك تجربة لوحات ألوان مختلفة دون الحاجة إلى طلاء جدار واحد، يمكن هنا أن تستفيد منها للحصول على فكرة عما ستكون عليه النتيجة، فهذا الأسلوب يساعدك على تخيل منزلك قبل الطلاء ويريحك في اختيار ما هو مناسب.

طلاء الغرفة التفكير في عناصر الغرفة

على الرغم من أن اللون عنصر أساسي في الديكور، إلا أنه يمكنك الاستفادة من الأنسجة والأثاث لإثراء المساحة دون إثقالها بمزيد من الألوان، اختر لونين متقاربين أو ثلاث بشكل راقي على الأكثر لمنح العناصر الأخرى داخل الغرفة بالظهور.

مزج الالوان ولمزج الألوان حسب الغرفة يمكنك اللجوء لتلك القائمة مزيج ألوان غرفة النوم

الأبيض والأخضر، إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على النضارة والحيوية في غرفة نومك، أما الرمادي والأصفر لغرفة نابضة بالحياة ومتفائلة، والوردي والذهبي، يخلق جواً راقياً وساحراً.

مزيج الألوان لغرف المعيشة

الأزرق والأبيض هم ألوان كلاسيكية لن يخرج عن الموضة أبدا ويخلق جوا جديدا وأنيقا، أما الأخضر والخشب، يخلق جوا دافئا وترحيبيا في غرفة المعيشة، والرمادي والبرتقالي، يضفي الطاقة والديناميكية على البيئة.