جاكيت مع فستان.. دليلك لتنسيق أفضل ميكس فى الأزياء الخريفية

MENAFN - Youm7) خلال هذه الفترة الفاصلة بين الشتاء والصيف، نفضل الاعتماد على المزيد من الأساليب الانتقالية وتقنيات الطبقات لضمان شعورنا بالراحة بغض النظر عن حالة الطقس، ويعد "ميكس" الفستان مع الجاكيت هو الأفضل للحصول على مظهر مثالي في هذه الفترة.قد تبدو الفساتين مع السترات مزيجًا غير متوقع في البداية، لكنها في الحقيقة مناسبة تمامًا لأي وقت عندما لا تكونين متأكدة تمامًا مما سترتدينه - سواء كان ذلك بسبب قواعد اللباس أو درجات الحرارة المتقلبة. إذا كنت تتساءلين عن نوع السترات الأفضل لارتدائها مع فستان، إليكِ هذه النصائح من موقع "popsugar" لمساعدتك على اتخاذ القرار الأمثل:أفضل السترات النى يمكن ارتدائها مع الفستانسترة منتفخة بسحاب شتوى بأكمام طويلة

قد تظن الفتاة أن السترة المنتفخة تعتبر خيار غير فعال ليتم ارتدائها مع الفستان، ولكن السترة قد توفر طبقة عالية من السمك الأضافى، للحصول على الدفئ، ويمكن أن يتم ارتدائها في الأوقات النهارية مع الفستان مع اختيار حذاء رياضى لطلة مثالية بقدر كبير.

جاكيت منتفخ مع فستان معطف كارديجان طويل

للفتاة التي تحب أن تعمل بالفستان الطويل، فمن السهل أن تختار معطف كارديجان طويل، مما يعطى بساطة في المظهر، ويعطى شكل أنحف وأطول في النصف العلوى من الجسم، مع اختيار طبعة مميزة مثل طباعة الفهد على المعطف.



سترة مطبوعة لارتدائها مع فستان

سترة بلا أكمام لارتدائها مع فستان

قد يكون الطقس غير بارد بالشكل الكافى ليكون ارتداء فستان طويل بأكمام، مع ارتداء معطف طويل بدون أكمام، ويجب الحرص أن يكون في كل دولاب للملابس، سترة طويلة بدون أكمام تناسب الطقس غير البارد المنعش، ليكون متناسق مع الفستان بأكمام طويلة بشكل عصرى مميز.



سترة بلا أكمام

سترة مزدوجة الصدر مع الفستان



يوجد اختيار اخر وهو ارتداء سترة فاخرة مزدوجة الصدر، فيمكن عندها عدم ارتداء فستان لأن السترة تصل إلى ما بعد الركبتين، مما يوفر تغطية كبيرة ومثالية، مع ارتداء حذاء عالى الركبة لمظهر خريفى أكثر من رائع، يصلح في العديد من المناسبات المختلفة.



معطف طويل

سترة من الجينز مع الفستان

تعتبر السترات من الجينز من القطع الأساسية في خزانة الملابس، وهى متعددة الأستخدامات بحث، ويمكن أن يتم ارتدائها في الأوقات النهارية والمسائية بكل أناقة.

سترة جينز على فستان



