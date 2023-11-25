جاكيت مع فستان.. دليلك لتنسيق أفضل ميكس فى الأزياء الخريفية

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- Youm7) خلال هذه الفترة الفاصلة بين الشتاء والصيف، نفضل الاعتماد على المزيد من الأساليب الانتقالية وتقنيات الطبقات لضمان شعورنا بالراحة بغض النظر عن حالة الطقس، ويعد "ميكس" الفستان مع الجاكيت هو الأفضل للحصول على مظهر مثالي في هذه الفترة.
قد تبدو الفساتين مع السترات مزيجًا غير متوقع في البداية، لكنها في الحقيقة مناسبة تمامًا لأي وقت عندما لا تكونين متأكدة تمامًا مما سترتدينه - سواء كان ذلك بسبب قواعد اللباس أو درجات الحرارة المتقلبة. إذا كنت تتساءلين عن نوع السترات الأفضل لارتدائها مع فستان، إليكِ هذه النصائح من موقع "popsugar" لمساعدتك على اتخاذ القرار الأمثل:
أفضل السترات النى يمكن ارتدائها مع الفستان
سترة منتفخة بسحاب شتوى بأكمام طويلة
قد تظن الفتاة أن السترة المنتفخة تعتبر خيار غير فعال ليتم ارتدائها مع الفستان، ولكن السترة قد توفر طبقة عالية من السمك الأضافى، للحصول على الدفئ، ويمكن أن يتم ارتدائها في الأوقات النهارية مع الفستان مع اختيار حذاء رياضى لطلة مثالية بقدر كبير.
جاكيت منتفخ مع فستان معطف كارديجان طويل
للفتاة التي تحب أن تعمل بالفستان الطويل، فمن السهل أن تختار معطف كارديجان طويل، مما يعطى بساطة في المظهر، ويعطى شكل أنحف وأطول في النصف العلوى من الجسم، مع اختيار طبعة مميزة مثل طباعة الفهد على المعطف.
سترة مطبوعة لارتدائها مع فستان
سترة بلا أكمام لارتدائها مع فستان
قد يكون الطقس غير بارد بالشكل الكافى ليكون ارتداء فستان طويل بأكمام، مع ارتداء معطف طويل بدون أكمام، ويجب الحرص أن يكون في كل دولاب للملابس، سترة طويلة بدون أكمام تناسب الطقس غير البارد المنعش، ليكون متناسق مع الفستان بأكمام طويلة بشكل عصرى مميز.
سترة بلا أكمام
سترة مزدوجة الصدر مع الفستان
يوجد اختيار اخر وهو ارتداء سترة فاخرة مزدوجة الصدر، فيمكن عندها عدم ارتداء فستان لأن السترة تصل إلى ما بعد الركبتين، مما يوفر تغطية كبيرة ومثالية، مع ارتداء حذاء عالى الركبة لمظهر خريفى أكثر من رائع، يصلح في العديد من المناسبات المختلفة.
معطف طويل
سترة من الجينز مع الفستان
تعتبر السترات من الجينز من القطع الأساسية في خزانة الملابس، وهى متعددة الأستخدامات بحث، ويمكن أن يتم ارتدائها في الأوقات النهارية والمسائية بكل أناقة.
سترة جينز على فستان
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