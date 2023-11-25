البنك الدولى: المساعدات الإنمائية الرسمية بلغت 211.3 مليار دولار فى 2022

MENAFN - Youm7) كشفت تقاريرالبنك الدولىانه لكى يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، تلك التى تعتمد على توسيع نطاق عملية تعبئة الموارد واستدامتها.

وفى الفترة من 2019 إلى 2022، شهدت المساعدات الإنمائية الرسمية طفرة كبيرة بسبب تفشى جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب الجارية فى أوكرانيا. ورُغم ذلك، وباستبعاد هذه الأحداث الفريدة، شهدت بلدان العالم الأشد فقراً مستويات دعم أقل مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الجائحة.



وأشار تقرير البنك أنه يتطلب إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضخ استثمارات كبيرة فى البرامج، والسياسات، ورأس المال البشرى، والبنية التحتية.

وتساند المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الحكومات الأجنبية جهود التنمية فى البلدان الأقل ثراء، ويمكن توجيه هذه المعونات المقدمة مباشرة إلى الحكومات المتلقية من خلال التدفقات الثنائية، أو المنظمات غير الحكومية، أو المؤسسات متعددة الأطراف، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولى. ويندرج أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية البالغ عددهم 31 عضواً ضمن أكبر الجهات المقدمة لهذا النوع من المعونات.

وكشفت التقارير انه زاد التمويل المقدم من لجنة المساعدات الإنمائية زيادة ملحوظة فى الأعوام الأخيرة بغية تلبية الاحتياجات التى فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19) والغزو الروسى لأوكرانيا، وتشير البيانات الأولية لعام 2022 إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية قد سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 211.3 مليار دولار (بأسعار الدولار الأمريكى الثابتة لعام 2021)، وهى زيادة تصل إلى ما يقرب من 28% منذ عام 2019 بالقيمة الحقيقية.

وبحسب التقارير فإنه تُعد هذه إحدى أكبر القفزات المرصودة خلال هذا الإطار الزمنى القصير، حيث تُعزى هذه الطفرة فى تقديم المعونات بين عامى 2019 و2022 إلى الإنفاق الاستثنائى المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب فى أوكرانيا. وفى عام 2021، تم توجيه ما يقرب من 22 مليار دولار أو 11.7% من هذا التمويل نحو جهود الاستجابة للجائحة، بما فى ذلك التبرعات باللقاحات. ولكن سجل عاما 2020 و2022 نصف هذه الأرقام تقريباً، ومع ذلك ظل جزء كبير منها مصدره المساعدات الإنمائية الرسمية. فى عام 2022، ارتفعت قيمة المعونات المقدمة إلى أوكرانيا ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 16.1 مليار دولار من 918 مليون دولار عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع فى أوكرانيا إلى زيادة إنفاق البلدان المانحة ثلاثة أضعافه على دعم اللاجئين بين عامى 2021 و2022، ليبلغ إجمالاً أكثر من 30 مليار دولار، أى 15% من المساعدات الإنمائية الرسمية.

لولا المساعدات الاستثنائية، ودعم البلدان المانحة للاجئين النازحين إليها، والمعونات المباشرة المقدمة إلى أوكرانيا، لانخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية بواقع 1.2% بالقيمة الحقيقية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة فى عام 2019. باختصار، جرى تخصيص قيمة أقل من المعونات للأنشطة غير المرتبطة بالجائحة والحرب فى أوكرانيا.