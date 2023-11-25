-->

Saturday, 25 November 2023 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهاية مأساوية لحياة وكيو ميشيما أحد أدباء اليابان خلال القرن الـ21

11/25/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم 25 نوفمبر من عام 1970، توفى الكاتب الياباني الشهير يوكيو ميشيما منتحرًا بعد فشله في كسب الدعم الشعبي لمعتقداته السياسية
في كثير من الأحيان.

ولد ميشيما عام 1925، في إحدى زوايا حي يوتسويا في طوكيو، تعلم في مدرسة جاكوشوئين المخصصة لأطفال العائلات النبيلة، ثم التَحق بكلية الحقوق عام 1944م في جامعة طوكيو، وبعد تخرجه بدأ حياته العملية موظفًا في وزارة الخزانة، لكنه تخلى عن وظيفته بعد تسعةِ أشهر فقط؛ ليتفرغ بعدها للكتابة وتحقيقِ حلمه بأن يصبح كاتبًا، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

في الخامس والعشرين من نوفمبر، سلم ميشيما لناشره الجزء الأخير من كتاب "بحر الخصوبة"، وهو ملحمة مؤلفة من أربعة مجلدات عن الحياة اليابانية في القرن العشرين والتي تعتبر أعظم أعماله، ثم ذهب مع العديد من أتباعه إلى مبنى عسكري في طوكيو واستولى على مكتب أحد الجنرالات، وهناك، من الشرفة، ألقى خطاباً مقتضباً أمام ألف من الجنود المجتمعين، حثهم فيه على الإطاحة بالدستور الياباني، الذي يحظر إعادة تسليح اليابان، كان الجنود غير متعاطفين.

انسحب "ميشيما" إلى الداخل وجثا على ركبتيه وانتحر على طريقة "الساموراي" ببقر بطنه، لتنتهي حياة أهم أدباء اليابان في القرن العشرين عن عمرٍ يناهز 45 عامًا، على الرغم من أن معتقداته المتطرفة لم تكسبه الكثير من الأتباع، إلا أن الكثيرين حزنوا على فقدان مثل هذا المؤلف الموهوب.







MENAFN25112023000132011024ID1107484372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث