عندما ترسم النساء.. بابلو بيكاسو بريشة ملهمته دورا مار

MENAFN - Youm7) لا يزال شبح بابلو بيكاسو يطارد الفنانين في جميع أنحاء العالم بعد مرور خمسين عامًا على وفاته فمنذ وفاة بيكاسو عام 1973، فقد درس البعض تأثير بيكاسو، مشيرين إلى أن ابتكاراته الفنية العديدة أشارت إلى طريق للمضي قدمًا لفنانين آخرين، بينما شككت فنانات نسويات أيضًا في عبقريته المزعومة.

وقد قام آخرون بالتحقيق في الجوانب المظلمة للفنان، وتفحصوا إساءة معاملته الجسدية والنفسية للنساء أو الدور الذى لعبه فنه فى الاستيلاء على المجازات البصرية الأفريقية من قبل الممارسين الغربيين.

ولا يزال آخرون يتناولونه من منظور آخر وهو لوحات بيكاسو المميزة التي ركزت على الصراعات الحالية، حيث كانت أعماله التي تستجيب للحرب الأهلية الإسبانية والحرب الكورية بمثابة الأيقونات التي ينظر إليها الكثيرون في العقود الأخيرة.

ولتقييم الطرق العديدة التي استجاب بها الفنانون لفن بيكاسو وشخصيته وإرثه، نقدم عملا لوحدة من نساء عرفن بيكاسو عن كثب وكان يُنظر إليهن على أنهن مجرد مصدر إلهام له، على الرغم من ذلك، لقد أنتجوا فنًا خاصًا بهم عن شخصية بيكاسو.

بورتريه دورا مار

وحتى وقت قريب، كان عامة الناس ينظرون إلى "دورا مار" على أنها فنانة فى حد ذاتها، وليس على أنها واحدة من شركاء بيكاسو الرومانسيين وهي ملهمة برزت بشكل بارز في صوره الشهيرة وهي تبكي بالإضافة إلى إعادة تقييم العلاقة بينهما، بدأ العلماء في التفكير من جديد في الفن الذي صنعه مار وشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي السريالي والأعمال التي تحاورت بشكل واضح مع بيكاسو، ولا سيما توثيقها له وهو يصنع غرنيكا.

لكن دورا مار رسمت بيكاسو في لوحة بدون عنوان في تكريم للفنان بأسلوب يذكرنا بأسلوبه بوجه مكسور إلى سلسلة من الطائرات المتشابكة، وحاجز أنفه ينزل بدقة إلى زاوية شفته العليا.

وادعى نقاد مثل جون ريتشاردسون، كاتب سيرة بيكاسو، أنه عندما قام بيكاسو بتجريد عشاقه في صور مثل هذه، حيث كان يمارس العنف النفسي على النساء في فلكه وبغض النظر عما إذا كانت مار قد فعلت الشيء نفسه معه عمدًا انتقامًا، فقد اعتمدت على الأقل على أسلوبه بحرية، مدعية أنه أسلوبها الخاص.

بورتريه دورا مار







