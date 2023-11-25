عندما ترسم النساء.. بابلو بيكاسو بريشة ملهمته دورا مار

(MENAFN
- Youm7) لا يزال شبح بابلو بيكاسو يطارد الفنانين في جميع أنحاء العالم بعد مرور خمسين عامًا على وفاته فمنذ وفاة بيكاسو عام 1973، فقد درس البعض تأثير بيكاسو، مشيرين إلى أن ابتكاراته الفنية العديدة أشارت إلى طريق للمضي قدمًا لفنانين آخرين، بينما شككت فنانات نسويات أيضًا في عبقريته المزعومة.
وقد قام آخرون بالتحقيق في الجوانب المظلمة للفنان، وتفحصوا إساءة معاملته الجسدية والنفسية للنساء أو الدور الذى لعبه فنه فى الاستيلاء على المجازات البصرية الأفريقية من قبل الممارسين الغربيين.
ولا يزال آخرون يتناولونه من منظور آخر وهو لوحات بيكاسو المميزة التي ركزت على الصراعات الحالية، حيث كانت أعماله التي تستجيب للحرب الأهلية الإسبانية والحرب الكورية بمثابة الأيقونات التي ينظر إليها الكثيرون في العقود الأخيرة.
ولتقييم الطرق العديدة التي استجاب بها الفنانون لفن بيكاسو وشخصيته وإرثه، نقدم عملا لوحدة من نساء عرفن بيكاسو عن كثب وكان يُنظر إليهن على أنهن مجرد مصدر إلهام له، على الرغم من ذلك، لقد أنتجوا فنًا خاصًا بهم عن شخصية بيكاسو.
بورتريه دورا مار
وحتى وقت قريب، كان عامة الناس ينظرون إلى "دورا مار" على أنها فنانة فى حد ذاتها، وليس على أنها واحدة من شركاء بيكاسو الرومانسيين وهي ملهمة برزت بشكل بارز في صوره الشهيرة وهي تبكي بالإضافة إلى إعادة تقييم العلاقة بينهما، بدأ العلماء في التفكير من جديد في الفن الذي صنعه مار وشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي السريالي والأعمال التي تحاورت بشكل واضح مع بيكاسو، ولا سيما توثيقها له وهو يصنع غرنيكا.
لكن دورا مار رسمت بيكاسو في لوحة بدون عنوان في تكريم للفنان بأسلوب يذكرنا بأسلوبه بوجه مكسور إلى سلسلة من الطائرات المتشابكة، وحاجز أنفه ينزل بدقة إلى زاوية شفته العليا.
وادعى نقاد مثل جون ريتشاردسون، كاتب سيرة بيكاسو، أنه عندما قام بيكاسو بتجريد عشاقه في صور مثل هذه، حيث كان يمارس العنف النفسي على النساء في فلكه وبغض النظر عما إذا كانت مار قد فعلت الشيء نفسه معه عمدًا انتقامًا، فقد اعتمدت على الأقل على أسلوبه بحرية، مدعية أنه أسلوبها الخاص.
بورتريه دورا مار
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