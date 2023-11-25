أمين عام المبدع الصغير: إقبال كثيف على الجائزة واستقبلنا ما يتجاوز الـ1000 مبدع

(MENAFN
- Youm7) قال أحمد السيد، الأمين العام لجائزة المبدع الصغير ، إن هناك إقبالا كبيرا على التقديم لجائزة المبدع الصغير، إذ استقبلنا حتى الآن ما يتجاوز الـ 1000 مبدع صغير، ولكن نتوقع ارتفاع أعداد المتقدمين خلال ديسمبر المقبل، لأن في يوم 31 من الشهر نفسه سيتم إغلاق باب التقديم.
وأوضح أحمد السيد، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الأطفال يتقدمون في كل مجالات الجائزة، وأكثر مجال يتقدم فيه الطلاب "الرسم" ومجال الابتكارات والاختراعات وهذا يرجع إلى أن الأطفال حاليًا يقومون باستخدام التكنولوجيا بشكل جيد جدًا، كما أن مجال التأليف المسرحى من أصعب المجالات التي لا يقبل عليها الأطفال بشكل كبير،
وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.
أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.
5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.
6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.
7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.
8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.
9- فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.
10- تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.
11- التحكيم يتم على مرحلتين:
. مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.
. مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
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