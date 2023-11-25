أمين عام المبدع الصغير: إقبال كثيف على الجائزة واستقبلنا ما يتجاوز الـ1000 مبدع

MENAFN - Youm7) قال أحمد السيد، الأمين العام لجائزة المبدع الصغير ، إن هناك إقبالا كبيرا على التقديم لجائزة المبدع الصغير، إذ استقبلنا حتى الآن ما يتجاوز الـ 1000 مبدع صغير، ولكن نتوقع ارتفاع أعداد المتقدمين خلال ديسمبر المقبل، لأن في يوم 31 من الشهر نفسه سيتم إغلاق باب التقديم.

وأوضح أحمد السيد، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الأطفال يتقدمون في كل مجالات الجائزة، وأكثر مجال يتقدم فيه الطلاب "الرسم" ومجال الابتكارات والاختراعات وهذا يرجع إلى أن الأطفال حاليًا يقومون باستخدام التكنولوجيا بشكل جيد جدًا، كما أن مجال التأليف المسرحى من أصعب المجالات التي لا يقبل عليها الأطفال بشكل كبير،



وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.













أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:





1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

9- فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

10- تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين:

. مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

. مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.