ما السر وراء مقولة دموع التماسيح وهل يبكى التمساح حقًا؟

MENAFN - Youm7) عندما يتهم شخص وقت بكائه بأن "دموعه كدموع التماسيح "، فإن هذا يشير إلى أن الشخص يظهر حزنًا مزيفًا أو غير صادق، ولكن كيف جاءت هذه العبارة إلى الوجود؟ وتأتى الإجابة عبر أسطورة غريبة من العصور الوسطى انتشرت وعززت نفسها لاحقًا في التاريخ الأدبى من خلال أعمال ويليام شكسبير.

تصوير يوليسيس س جرانت

وفى الحقيقة أن قدماء المصريين وفقا لموقع "history extra" كانوا يقدسون الحيوانات بوجه عام لذا كان احترام التماسيح هو ما يمثله ظهور هذا الحيوان، وهو ما يظهر بجلاء في رسومات أحد الآلهة المصرية القديمة "سوبك" وفي هذه الثقافة ولدت العبارة المعروفة حاليا والتي تعنى البكاء المزيف من أجل الحصول على التعاطف الكاذب وهي عبارة "دموع التماسيح".

وحسب موقع

ancient orgnins. تعود بنا جذور هذه العبارة إلى القرن الرابع عشر، وهي ترتكز على السرد الشعبي الذي تم تأريخه في "رحلات السير جون ماندفيل"، كانت قصة رحلة

مليئة بمغامرات الفارس الشجاع في آسيا، وأثناء رحلته قام بوصف تفصيلي للتماسيح، التي توصف بأن التماسيح تذرف دموع الحزن عندما

تنقض على فرائسها وتأكلهم بلا رحمة، وهو تصوير يضيف طبقة من الندم إلى طبيعة المفترس، وقد لاحظ ماندفيل بخيال حي: "هذه التماسيح تقتل الرجال وتأكلهم وهم يبكون".

هذا التصوير، على الرغم من كونه رائعًا، إلا أنه غير دقيق من الناحية العلمية؛ لان التماسيح لديها بالفعل ألسنة، وبينما يمكن للتماسيح أن تذرف الدموع، إلا أن ذلك لا يرتبط بالعاطفة، وتمكنت هذه الرواية من نسج نفسها في نسيج التاريخ الأدبي، حيث أسرت القراء بمزيج غريب من الرعب والتعاطف الذي أثارته التماسيح الباكية.

سافرت أسطورة التمساح الباكي عبر الزمن ولم تجد بصمتها الراسخة إلا في أعمال المايسترو الأدبي ويليام شكسبير، ومن خلال نصوصه الرائعة في القرن السادس عشر، فقد تطورت "دموع التماسيح" من أسطورة من العصور الوسطى إلى لغة معترف بها على نطاق واسع تصور الحزن المصطنع في مسرحيته الشهيرة "عطيل"، وعلى مر القرون، أصبح هذا المصطلح جزءًا راسخًا من اللغة الإنجليزية، ويستخدم لوصف التعبيرات غير الصادقة عن المشاعر.