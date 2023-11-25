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كل ما تريد معرفته حول المشروع الغامض لشركة Chatgpt

11/25/2023 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت شركة OpenAI المصنعة لروبوت الدردشة "ChatGPT الكثير من الأحداث مؤخرًا حول إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، والذى لم نعرف سبب إقالته الحقيقي حتى الآن، لكن التقارير أشارت إلى إمكانية ربط ذلك بنموذج غامض للذكاء الاصطناعي.



وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، أفادت المعلومات، أن فريقًا بقيادة كبير علماء OpenAI إيليا سوتسكيفر قد حقق تقدمًا في وقت سابق من هذا العام، مما سمح لهم ببناء نموذج جديد يُعرف باسم Q* أو "Q star"، وأفاد المنفذ أن النموذج يمكنه حل المشكلات الأساسية مسائل حسابية.



وقالت مصادر لرويترز إن هذا النموذج أثار عاصفة داخلية، حيث كتب العديد من الموظفين رسالة إلى مجلس إدارة OpenAI يحذرون فيها من أن الابتكار الجديد قد يهدد البشرية.



وذكرت رويترز أن هذا التحذير تم الاستشهاد به كأحد الأسباب التي دفعت مجلس الإدارة إلى إقالة سام التمان، الذي عاد إلى منصب الرئيس التنفيذي، على الورق حتى الآن، وذلك بعد أيام من الاضطرابات في الشركة.



قد لا تبدو القدرة على حل المسائل الرياضية الأساسية فكرة مثيرة لهذا الحد، لكن قال خبراء الذكاء الاصطناعي، إنها ستمثل قفزة هائلة للأمام من النماذج الحالية، التي تكافح من أجل التعميم خارج البيانات التي تم تدريبها عليها.



قال تشارلز هيجينز، أحد مؤسسي شركة تروميرو الناشئة للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وهو أيضًا حاصل على درجة الدكتوراه: "إذا كان لديه القدرة على التفكير بشكل منطقي حول المفاهيم المجردة، وهو ما يكافح حاليًا معه حقًا، فهذه قفزة هائلة جدًا".



وأضاف: "الرياضيات تدور حول الاستدلال الرمزي، على سبيل المثال، إذا كان X أكبر من Y وY أكبر من Z، فإن X أكبر من Z".



تعاني النماذج اللغوية عادة من صعوبة في تحقيق ذلك لأنها لا تفكر بشكل منطقي، بل تمتلك فقط ما يعتبر حدسًا فعليًا.



يمكن أن يجمع النموذج الجديد بين تقنيات التعلم العميق التي تدعم ChatGPT والقواعد التي يبرمجها البشر، إنه نهج يمكن أن يساعد في حل مشكلة الهلوسة لدى برنامج الدردشة الآلي، وهى مشكلة تجعل الذكاء الاصطناعى يقدم أحيانا بعض الإجابات الخاطئة ولكن بشكل منطقى وكأنها صحيحة.



وقد يؤدي ذلك إلى أن يكون النموذج قادرًا على الحصول على أفكار جديدة، وهذا ليس هو الحال مع ChatGPT.



ولعل عدم القدرة على التفكير وتطوير أفكار جديدة، بدلاً من مجرد اجترار المعلومات من داخل بيانات التدريب الخاصة بهم، بمثابة قيد كبير على النماذج الحالية، حتى من جانب الأشخاص الذين يقومون ببنائها.












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