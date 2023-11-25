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كيف يمكن لـ فيس بوك وجوجل وشركات الـ AI الاستفادة من أحداث Openai الأخيرة

11/25/2023 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تكون الدراما المتمثلة في قيام مجلس إدارة OpenAI بإقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان الأسبوع الماضي ثم إعادته إلى منصبه بنفس المنصب بعد ثلاثة أيام قد أتاحت فرصة لعمالقة التكنولوجيا المنافسين لتعزيز فرقهم بعلماء أبحاث من الشركة، والتي يُنسب إليها الفضل في تحقيق هذا الهدف، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السائدة.



وفي حين أن المديرين التنفيذيين لـ Salesforce وMicrosoft قد طرحوا بالفعل دعوات مفتوحة لباحثي OpenAI للانضمام إلى شركاتهم، فقد أشار تقرير إلى وجود تدفق للسير الذاتية في Google حيث أظهر موظفو OpenAI رغبة في القفز من الشركة، بحسب موقع TOI الهندى.



بعد وقت قصير من إقالة ألتمان، استقال العديد من الموظفين من الشركة، لم يعلموا أن الدراما ستنتهي قريبًا بعودة ألتمان إلى الشركة بنفس الصفة، لا توجد معلومات حول ما إذا كان أولئك الذين استقالوا سيستعيدون الوظيفة في الشركة المدعومة من Microsoft أم أنهم سينتقلون إلى مكان آخر، وعلى أية حال، يبدو أن هناك أخباراً جيدة لهم.



وسط هذه الملحمة التي استمرت لثلاثة أيام، كان يُنظر إلى مايكروسوفت على أنها "الفائز" حيث تحركت بسرعة لتوظيف ألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان، الذي استقال أيضًا بعد إقالة ألتمان وعاد الآن إلى OpenAI.

"عروض العمل"



في منشور على X، دعا مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، باحثي OpenAI الذين تركوا المنصة للعمل في Salesforce. وأعلن أيضًا عن خطط لمساعدة أولئك الذين تأثرت هجرتهم بـ Open AI على تأشيرات O1 أو H1B أو تأشيرات أخرى.














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