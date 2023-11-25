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التلسكوب الهندى الجديد يحدد أول نجم منفجر له

11/25/2023 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) حدد التلسكوب الهندى الجديد (ILMT)، أول مستعر أعظم "نجم منفجر "
له، الذى يسمى SN 2023af، حيث تبين أن تلسكوب ILMT قد يكون قادرًا على اكتشاف مئات من المستعرات الأعظمية الجديدة في السنوات المقبلة.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإن المستعرات الأعظمية (SNe) هي انفجارات نجمية قوية ومضيئة يمكن أن تساعدنا على فهم تطور النجوم والمجرات بشكل أفضل.




يقسم علماء الفلك المستعرات الأعظمية إلى مجموعتين بناءً على أطيافها الذرية: النوع الأول والنوع الثاني، يفتقر النوع الأول من SNe إلى الهيدروجين في أطيافه، بينما يعرض النوع الثاني الخطوط الطيفية للهيدروجين.



يعد ILMT هو تلسكوب قطره 4 أمتار يقع في مرصد ديفاسثال في ناينيتال بالهند، وهو مخصص بالكامل لإجراء مسوحات التصوير المباشر الضوئية/ الفلكية.



ويأمل علماء الفلك أن يساعدهم ILMT في اكتشاف العديد من الأجسام العابرة الجديدة مثل المستعرات الأعظمية من انفجارات أشعة جاما.



وشهد التلسكوب الضوء الأول في 29 أبريل 2022، وهو حاليا في مرحلة متقدمة من التشغيل.



أفاد فريق من علماء الفلك بقيادة براجيش كومار من معهد أبحاث أرياباتا لعلوم الرصد (ARIES) في الهند، أن ILMT قد رصد أول مستعر أعظم له، وأجرى الفريق ملاحظات متابعة لـ SN 2023af باستخدام ILMT، بالإضافة إلى تلسكوب ديفاسثال البصري (DOT) بطول 3.6 متر وتلسكوب ديفاسثال البصري السريع (DFOT) بطول 1.3 متر.



ومع ذلك، أضاف علماء الفلك أن هناك حاجة إلى عمليات رصد تكميلية لـ SN 2023af من أجل تأكيد تصنيفه.



وأشار الباحثون إلى أن عمليات رصد ILMT المستقبلية ستوفر فرصة فريدة لاكتشاف ودراسة أنواع مختلفة من هذه النجوم كل عام، مما يؤدي إلى اكتشاف مئات الانفجارات النجمية الجديدة.












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