تحذير مهم من بعض تطبيقات أدوبي بسبب بعض الثغرات.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر (CERT-In) فى الهند، تحذيرًا شديد الخطورة حول نقاط الضعف المتعددة في العديد من تطبيقات Adobe ، وفقًا للتقرير، تم الإبلاغ عن العديد من نقاط الضعف في منتجات Adobe والتي يمكن أن تسمح للمهاجم بتجاوز القيود الأمنية على النظام المستهدف، بحسب موقع TOI الهندى.قائمة تطبيقات Adobe المتأثرة

ColdFusion 2023 Update 5 والإصدارات السابقة

ColdFusion 2021 Update 11 والإصدارات السابقة RoboHelp Server RHS 11.4 والإصدارات السابقة Acrobat DC 23.006.20360 والإصدارات السابقة Acrobat Reader DC 23.006.20360 والإصدارات السابقة Acrobat 2020 20.005.30524 والإصدارات السابقة Acrobat Reader 2020 20.005.30524 والإصدارات السابقة Adobe InDesign ID18.5 والإصدارات السابقة Adobe InDesign ID17.4.2 والإصدارات السابقة Photoshop 2023 24.7.1 والإصدارات السابقة Photoshop 2024 25.0 والإصدارات السابقة Adobe Bridge 13.0.4 والإصدارات السابقة Adobe Bridge 14.0.0 والإصدارات السابقة Adobe FrameMaker Publishing Server Version - 2022 والإصدارات السابقة Adobe InCopy 18.5 والإصدارات السابقة Adobe InCopy 17.4.2 والإصدارات السابقة Adobe Animate 2023 23.0.2 والإصدارات السابقة Adobe Dimension 3.4.9 والإصدارات السابقة Adobe Media Encoder 24.0.2 والإصدارات السابقة Adobe Media Encoder 23.6 والإصدارات السابقة Adobe Audition 24.0 والإصدارات السابقة Adobe Audition 23.6.1 والإصدارات السابقة Adobe Premiere Pro 24.0 والإصدارات السابقة Adobe Premiere Pro 23.6 والإصدارات السابقة Adobe After Effects 24.0.2 والإصدارات السابقة Adobe After Effects 23.6 والإصدارات السابقةما هو التحذير

وقد ذكر CERT-In العديد من نقاط الضعف في منتجات Adobe التي يمكن أن تسمح للمهاجم بتجاوز القيود الأمنية، وتنفيذ التعليمات البرمجية التعسفية عن بعد، والكشف عن المعلومات الحساسة وتنفيذ شروط رفض الخدمة (DoS) على النظام.

ما الذي يمكن للمستخدمين فعله؟

وقد نصحت CERT-In مستخدمي تطبيقات Adobe هذه بتطبيق التصحيح المناسب في أقرب وقت ممكن، وهذا يعني أنه يتعين على المستخدمين تنزيل وتثبيت أحدث إصدار من التطبيق المتأثر وتثبيته.