أقمار صناعية تكشف عن بقايا مستوطنة العصر البرونزي المخفية في صربيا

(MENAFN
- Youm7) كشفت صور الأقمار الصناعية عن شبكة تضم أكثر من 100 مبنى من العصر البرونزي مخبأة فى السهول الصربية، ولاحظ علماء الآثار لأول مرة بقايا المسيجات التي يبلغ عمرها أكثر من 3000 عام في 2015 أثناء مراجعة صور Google Earth لمسافة (150 كيلومترًا) من البرية على طول نهر تيسا في صربيا، وفقًا لدراسة نُشرت فى نوفمبر في المجلة.
صورة قمر صناعي
وقال باري مولوي، المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو أستاذ مشارك في علم الآثار في جامعة كوليدج دبلن، لموقع Live Science عبر البريد الإلكتروني: "يمكننا أن نرى آثارًا لأكثر من 100 مستوطنة من العصر البرونزي المتأخر" ، وفقا لتقرير سبيس.
"الأمر المذهل في [المواقع] هو أننا لم نحدد وجودها في هذه الصور فحسب، بل قمنا أيضًا بقياس حجمها، وبالنسبة للكثيرين، كيف نظم الناس التخطيط داخل مستوطناتهم".
وأضاف: "إنه أمر فريد من نوعه في علم آثار العصر البرونزي الأوروبي الحصول على هذا المستوى من التفاصيل للعديد من المستوطنات في مثل هذه المنطقة المحددة".
فى السابق، كان يُعتقد أن هذه المنطقة، المعروفة باسم سهل بانونيا، هي منطقة نائية غير مستخدمة لمستوطنات العصر البرونزي.
لكن الآن، يعتقد الباحثون أن هذا مجرد مثال واحد على العديد من المستوطنات الموجودة في جميع أنحاء أوروبا والتي تعد جزءًا من شبكة تجارية واسعة النطاق من ذلك الوقت.
بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، بالنسبة للدراسة الجديدة، قام الباحثون بزيارة الموقع عبر طائرة صغيرة وشخصيًا ووجدوا آثار أقدام لعشرات الهياكل "مختبئة على مرأى من الجميع"، وفقًا لمجلة ساينس .
وتم بناء معظم السياجات بالقرب من بعضها البعض، على غرار الأحياء اليوم، مما يشير إلى أن السكان "اختاروا العيش معًا بشكل وثيق جدًا" فيما وصفه مولوي بأنه "مجتمع معقد ومنظم جيدًا".
وقال مولوي: "لا تتبع بقع التربة الشاحبة أي محاذاة محددة، ولكنها منتشرة بالتساوي، وتقع على بعد بضع عشرات من الأمتار عن بعضها البعض"، "بينما نحتاج إلى التنقيب للتأكد من التفاصيل، فإن شكوكنا هي أن هذه كانت أماكن تعيش فيها عائلات ممتدة."
ونظرا لأن المزارعين يحرثون الأرض لسنوات عديدة، كانت الخطوط العريضة للعديد من السياجات غير مرئية عمليًا من الأرض.
ومع ذلك، فقد عثر علماء الآثار على ما تبقى من العديد من الجدران والخنادق، والتي ربما تم استخدامها كأسوار للمساعدة في حماية المستوطنة، وفقًا للدراسة.
وقال مولوي: "لسوء الحظ، تظل هذه مرئية فقط في الصور الجوية لأنه تم ملئها وحرثها على مدى قرون من الزراعة، بما في ذلك الحرث المكثف خلال القرن العشرين، وربما كان هناك سياج أو جدار خشبي يحيط بأعلى الأسوار، كما نرى في مواقع أخرى في المنطقة".
وهناك بعض الأدلة حول سبب تحصين المستوطنة بشدة ، بناءً على اكتشاف المركبات الطينية والأسلحة في المقابر القريبة من بعض المسيجات، فمن المحتمل أن السكان كانوا "على دراية بالحرب" - ليس فيما بينهم، بل مع العالم الخارجي، وفقًا لمجلة ساينس.
واكتشف الباحثون أيضًا "كميات كبيرة" من القطع الأثرية، بما في ذلك أحجار الطحن المستخدمة في معالجة الحبوب وشظايا الفخار وقطع من البرونز، بما في ذلك دبوس يستخدم لتثبيت الملابس. وقال مولوي إن التأريخ بالكربون المشع لعظام الحيوانات المتناثرة حول الموقع يؤكد احتلاله القديم.
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