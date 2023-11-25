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أقمار صناعية تكشف عن بقايا مستوطنة العصر البرونزي المخفية في صربيا

11/25/2023 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت صور الأقمار الصناعية عن شبكة تضم أكثر من 100 مبنى من العصر البرونزي مخبأة فى السهول الصربية، ولاحظ علماء الآثار لأول مرة بقايا المسيجات التي يبلغ عمرها أكثر من 3000 عام في 2015 أثناء مراجعة صور Google Earth لمسافة (150 كيلومترًا) من البرية على طول نهر تيسا في صربيا، وفقًا لدراسة نُشرت فى نوفمبر في المجلة.




صورة قمر صناعي



وقال باري مولوي، المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو أستاذ مشارك في علم الآثار في جامعة كوليدج دبلن، لموقع Live Science عبر البريد الإلكتروني: "يمكننا أن نرى آثارًا لأكثر من 100 مستوطنة من العصر البرونزي المتأخر" ، وفقا لتقرير سبيس.



"الأمر المذهل في [المواقع] هو أننا لم نحدد وجودها في هذه الصور فحسب، بل قمنا أيضًا بقياس حجمها، وبالنسبة للكثيرين، كيف نظم الناس التخطيط داخل مستوطناتهم".



وأضاف: "إنه أمر فريد من نوعه في علم آثار العصر البرونزي الأوروبي الحصول على هذا المستوى من التفاصيل للعديد من المستوطنات في مثل هذه المنطقة المحددة".



فى السابق، كان يُعتقد أن هذه المنطقة، المعروفة باسم سهل بانونيا، هي منطقة نائية غير مستخدمة لمستوطنات العصر البرونزي.



لكن الآن، يعتقد الباحثون أن هذا مجرد مثال واحد على العديد من المستوطنات الموجودة في جميع أنحاء أوروبا والتي تعد جزءًا من شبكة تجارية واسعة النطاق من ذلك الوقت.



بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، بالنسبة للدراسة الجديدة، قام الباحثون بزيارة الموقع عبر طائرة صغيرة وشخصيًا ووجدوا آثار أقدام لعشرات الهياكل "مختبئة على مرأى من الجميع"، وفقًا لمجلة ساينس .



وتم بناء معظم السياجات بالقرب من بعضها البعض، على غرار الأحياء اليوم، مما يشير إلى أن السكان "اختاروا العيش معًا بشكل وثيق جدًا" فيما وصفه مولوي بأنه "مجتمع معقد ومنظم جيدًا".



وقال مولوي: "لا تتبع بقع التربة الشاحبة أي محاذاة محددة، ولكنها منتشرة بالتساوي، وتقع على بعد بضع عشرات من الأمتار عن بعضها البعض"، "بينما نحتاج إلى التنقيب للتأكد من التفاصيل، فإن شكوكنا هي أن هذه كانت أماكن تعيش فيها عائلات ممتدة."



ونظرا لأن المزارعين يحرثون الأرض لسنوات عديدة، كانت الخطوط العريضة للعديد من السياجات غير مرئية عمليًا من الأرض.



ومع ذلك، فقد عثر علماء الآثار على ما تبقى من العديد من الجدران والخنادق، والتي ربما تم استخدامها كأسوار للمساعدة في حماية المستوطنة، وفقًا للدراسة.



وقال مولوي: "لسوء الحظ، تظل هذه مرئية فقط في الصور الجوية لأنه تم ملئها وحرثها على مدى قرون من الزراعة، بما في ذلك الحرث المكثف خلال القرن العشرين، وربما كان هناك سياج أو جدار خشبي يحيط بأعلى الأسوار، كما نرى في مواقع أخرى في المنطقة".



وهناك بعض الأدلة حول سبب تحصين المستوطنة بشدة ، بناءً على اكتشاف المركبات الطينية والأسلحة في المقابر القريبة من بعض المسيجات، فمن المحتمل أن السكان كانوا "على دراية بالحرب" - ليس فيما بينهم، بل مع العالم الخارجي، وفقًا لمجلة ساينس.



واكتشف الباحثون أيضًا "كميات كبيرة" من القطع الأثرية، بما في ذلك أحجار الطحن المستخدمة في معالجة الحبوب وشظايا الفخار وقطع من البرونز، بما في ذلك دبوس يستخدم لتثبيت الملابس. وقال مولوي إن التأريخ بالكربون المشع لعظام الحيوانات المتناثرة حول الموقع يؤكد احتلاله القديم.
















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