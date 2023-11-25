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استقبال 1.2 مليون طالب بتعليم الرياض

11/25/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لكافة المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية. وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.

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