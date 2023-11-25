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ارتفاع أسعار النفط عالميا

11/25/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط عالميا، محققة بذلك مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
ونقلت وكالة رويترز، عن مجموعة أوبك+ اليوم السبت، أن المجموعة تقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي نفط أفارقة بشأن مستويات الإنتاج في 2024.
ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.
ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت في تعاملات أمس الجمعة، 84 سنتا بما يعادل 1 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 2 بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولار.

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