مصنعون: ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة محليا

أكد مصنعون محليون لمواد غذائية، ارتفاع الطلب على منتجاتهم، مدعوما بجودتها وتنافسيتها العالية، موضحين أن عجلة الإنتاج لديهم تعمل حاليا بكامل طاقتها، فيما يدرسون توسيع خطوط إنتاجهم استجابة للطلب المتزايد.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شراء المنتجات المصنعة محليا سينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة وخفض المستوردات، اضافة الى انتعاش أسواق منتجات المواد الأولية المكونة لتلك المنتجات.



وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، أن شراء المنتج الوطني له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويسهم بتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل.



وذكر أن كل دينار ينفق لشراء منتج من الصناعات الوطنية يعود على الاقتصاد الوطني بما يزيد على 80 قرشا، في حين لا يتجاوز العائد على الاقتصاد 30 قرشا عند شراء دينار المنتج الأجنبي.



وبين أن شراء المنتج المحلي يدعم القدرات التشغيلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، إذ أن كل منشأة صناعية توفر بالمتوسط 13 فرصة عمل، في حين أن فرص العمل في المنشآت بالقطاعات الأخرى، لا تزيد على 3 فرص عمل.



وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي الواضحة في الاقتصاد الوطني التي تصل الى 44 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر لترابطاته الكبيرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.



وقال الجيطان إن الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التي لها دور رئيس في السوق المحلية، وإن كل دينار إنفاق بالقطاع يسهم في أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15 بالمئة، وتوظيفه 55 ألف عامل وعامله.



من جهته، أكد مدير عام شركة سما للصناعات الغذائية، خالد الدرابسة، أن منتجات التي أسست عام 2009 برأسمال 12 مليون دينار، تلقى حاليا إقبالا كبيرا مقارنة مع فترات ماضية، وسط تغير نظرة المستهلكين.



ودعا الدرابسة إلى ضرورة دعم المنتج المحلي باعتبار أن الجودة متعادلة بينه وبين نظيره المستورد، إلى جانب القيمة المضافة التي يعطيها للاقتصاد الوطني لجهة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتوفير العملات الأجنبية.



بدوره، قال مدير عام شركة المتحدة للقهوة، زيد أبو زيد، إن مصنعه يعمل حاليا بكامل طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات، مشيرا إلى وجود توجه لزيادة خطوط إنتاجية جديدة وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة.



وبين أن الشركة التي أسست منذ 25 عاما في مدينة سحاب الصناعية، تنتج القهوة سريعة الذوبان ومشتقاتها، تعد الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا أنها تستخدم عمالة أردنية و مدخلات صناعية أغلبها محلية.



وقال أبو زيد إن الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول و الأخير نتيجة الإقبال على المنتجات المحلية التي تشغل الأردنيين، فضلا عن توفير العملات الأجنبية وتخفيض المستوردات.



من جهته، أشار مدير عام الشركة المثالية لمنتجات الألبان، إلى أن الشركة تعمل اليوم بكامل قدرتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها التي توفرها بأسعار منافسة، وبجودة عالية.



وأكد المحارمة، أن الشركة تدرس زيادة خطوط الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل، مبينا أن إقبال المواطن على المنتج المحلي يعكس وعيا وإدراكا كبيرين بأثر ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

--(بترا)