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بعد 10 سنوات على إقراره.. هل نحتاج تعديلا لقانون الطاقة المتجددة؟

11/25/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إقرار قانون الطاقة المتجددة المعمول به حاليا ، تفرض المتغيرات على الساحة الدولية والمحلية مراجعة هذا القانون وتعديله حتى يتمكن القطاع من مواصلة العمل بما يتلاءم مع المعطيات الجديدة وفقا لخبراء وعاملين في القطاع.
وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة قال نهاية الأسبوع الماضي إن "المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، بما يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة" مشيرا إلى أن هذه الخطوة أصبحت أمرا ملحا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول "لا بد من توضيح الأهداف المطلوبة من مراجعة القانون وتحديثه حتى يتمكن العاملون والمعنيون في القطاع من تحديد أولوياتهم بناء على ذلك".
وبين أن القانون الحالي مضى عليه نحو 10 سنوات، تخللتها العديد من المتغيرات وظهرت أخطاء يجب تجاوزها والعمل على حلها لتجتوز التحديات التي تعيق الاستثمار في القطاع، واشراك القطاع الخاص من بداية الأمر في المراجعة والتعديل وأخذ ملاحظاته وتجاربه بعين الاعتبار.
وركز على أهمية أن يكون التعديل المرتقب شاملا لكل مكونات القطاع ولصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وصولا للمستهلك النهائي المستخدم للطاقة المتجددة وبمردود عل مختلف القطاعات المستفيدة من أنظمة مشاريع هذه الطاقة.
من جهته، قال المستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن "مراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة تعتمد على عدة عوامل مثل التطورات التكنولوجية والاقتصادية واحتياجات البلد إذا كان هناك تغييرات كبيرة في هذه الجوانب، قد تكون مراجعة القانون مناسبة لمواكبة التطورات وتحسين الاستدامة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة".
وبين أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى مراجعة القوانين، من أهمها التغيرات التكنولوجية إذ انه عندما تحدث تطورات تكنولوجية جديدة تؤثر على صناعة معينة، يجب تحديث القوانين لمواكبة هذه التغييرات وتعزيز التنافسية، وأيضا التغيرات الاقتصادية في الاقتصاد والأسواق والتي تستدعي تعديلات في القوانين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والشركات.
كما تتغير احتياجات المجتمع مع مرور الوقت وفقا لبلاسمة، وقد تتطلب تلك التغيرات تعديل القوانين لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، إضافة إلى الاستدامة البيئية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
كما يدخل في ذلك التغيرات في السياسات الحكومية أو التحولات السياسية يمكن أن تستدعي تعديلات في القوانين لمواكبة الأوضاع الجديدة.
وقال بلاسمة "عند مراجعة القوانين، هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان أن العملية تكون شاملة وفعالة إذ يجب تحديد الأهداف والغايات المرجوة من مراجعة القوانين بوضوح سواء كانت تعزيز العدالة الاجتماعية أو دعم النمو الاقتصادي أو الحفاظ على البيئة".
إلى ذلك، ينبغي أن تشمل عملية مراجعة القوانين مشاركة متعددة الأطراف، بما في ذلك الجمهور والمجتمع المدني والشركات المعنية، إضافة إلى إجراء دراسات وتحليلات دقيقة لفهم تأثير القوانين المقترحة على جميع الأطراف المعنية.
وتشمل الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار أيضا التأكد من توافق القوانين المقترحة مع القوانين والسياسات الأخرى ذات الصلة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات لتقييم تنفيذ القوانين بعد صدورها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وصميم القوانين بمرونة لتمكين التكيف مع التغيرات في المستقبل.
كما يتطلب الأمر أن تكون عملية مراجعة القوانين شفافة وتشمل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد بين أن متغيرات عدة طرأت منذ اقرار القانون الحالي عام 2014 ودخلت إلى القطاع قضايا لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن التركيز في القانون الحالي كان على التوليد من الطاقة المتجددة، بينما دخلت حاليا مفاهيم مأخرى جديدة مثل تكنولوجيا التخزين والتكامل مع القطاعات الأخرى مثل المياه والنقل والبيئة.
كما ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنماط ومفاهيم جديدة مثل طاقة الهيدروجين وخصوصا الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وغيرها من العناصر التي يجب التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل القوانين والتشريعات الناظمة مبينا أن القوانين يجب مراجعتها من وقت إلى آخر لمواكبة التطورات المتسارعة فيه.
كما ركز أبو عيد على ضرورة أن يشمل القانون المعدل مواضيع ترشيد الطاقة، إضافة إلى الأمور التي أدرجت في رؤية التحديث الاقتصادي ومنها العدادات والشبكات الذكية.
وزير الطاقة الخرابشة أكد التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
وأشار إلى أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.

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