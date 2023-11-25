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الناقل الوطني.. واجب وطني

11/25/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لقاء الملك بالحكومة والوزراء المختصين في هذا التوقيت المهم للحديث عن مشروع الناقل الوطني لنقل وتحلية المياه غاية في الأهمية، يأتي هذا اللقاء والمنطقة تشتعل بأحداث وتداعيات العدوان الهمجي على قطاع غزة. هذا اللقاء بمثل هكذا توقيت له أكثر من دلالة يجب التوقف عندها باهتمام.
أول هذه الدلالات أن مشروع الناقل الوطني للمياه ذو أولوية كبيرة للدولة الأردنية وهو خيار الدولة الاستراتيجي طويل الأمد، وهذه الأهمية الإستراتيجية تأتي بسبب أن المشروع سيكون حجر الزاوية في تعزيز قدرة الأردن على التزود المائي المستدام وربط كافة المشاريع المائية في الأردن بمنظومة واحدة من خلال تحلية المياه من البحر الأحمر جنوبا من مدينة العقبة ونقلها إلى محافظات المملكة المختلفة.
فالمشروع سيؤمن المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وسيكون فيه حصة لقطاع الزراعة وأخرى لوقف استنزاف الآبار الجوفية وعودة سطح المياه إلى الارتفاع حسب وزارة المياه. سيؤدي المشروع حسب خبراء لزيادة كمية مياه الشرب بنسبة مباشرة بحوالي
60 % عن ما هو متوفر حاليا (نستخدم سنوياً 450 مليون متر مكعب)، كما سيؤدي المشروع وبطريقة غير مباشرة لزيادة كميات المياه للقطاع الزراعي بعد تنقية تلك المياه بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب مياه سنوياً حسب وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر.
كلفة تمويل المشروع مقدرة بحوالي 3 مليارات دولار، صحيح هي كلفة عالية لكن العائد المتوقع كبير وضخم باتجاهات مختلفة، فعلى الصعيد الاقتصادي تشكل كلفة تمويل هذا المشروع ما يقارب 6.5 % من حجم الناتج المحلي وهي نسبة عالية ستساهم في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي. كما أن المشروع هو مشروع أردني، حيث إن 80 % من تفاصيل هذا المشروع يمكن أن تنفذ بسواعد وعقول أردنية.
يحتاج المشروع إلى الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح والطاقة الشمسية) ليكون جاذبا لأي استثمار، فما يقارب 60 % من كلفة تحلية المياه وضخها هي كلفة طاقة (كلفة كهرباء)، مما يتوجب تقليل هذه الكلفة ليكون هذا المشروع جاذبا وحتى لا تنعكس تلك الكلف على أسعار المياه.
إن نجاح هذا المشروع لن يعتبر كأي إنجاز آخر، فقد مضت سنوات لم تشهد به الدولة الأردنية مشروعا عملاقا يعيد الثقة والأمل في نفوس المواطنين، لذا ان المسارعة في التنفيذ والإنجاز ستعتبر تأكيدا على قدرة الأردن على إدارة المشاريع الكبيرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.
الرسالة الملكية واضحة جدا في هذا الاتجاه ولا تقبل التأجيل او المماطلة في التنفيذ، فمشروع الناقل الوطني للمياه هو مشروع الدولة الأردنية الإستراتيجي على صعيد توفير الأمن المائي والأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في سبيل الاعتماد على الذات ومواجهة التهديدات المتوقعة.

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