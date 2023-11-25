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العرب الأكثر إنفاقا بين الزوار الدوليين للمملكة

11/25/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان - سجلت الجنسية العربية أعلى حجم إنفاق من بين الزوار الدوليين للأردن بقيمة 1.9 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي قيمة إنفاق الزوار إلى الأردن بلغت 4.5 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وشكلت نسبة إنفاق السياح العرب على السياحة في الأردن 42 % من أصل إجمالي إنفاق الزوار للمملكة.
وحقق إنفاق السياح العرب إلى المملكة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، زيادة نسبتها 27 % بعد أن حققت ارتفاعا قدره 405 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في المركز الثاني المغتربين الأردنيين بإنفاق وصل إلى اكثر من 1.3 مليار دينار، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وبلغت نسبة زيادة إنفاق المغتربين نحو 21.5 % أو ما يزيد على 247 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 1.1 مليار دينار.
وسجلت الجنسية الأجنبية حجم إنفاق يزيد على 1.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
ووصلت نسبة زيادة إنفاق الأجانب نحو
72.7 % أو ما يزيد على 526 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 723 مليون دينار.
يأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول( أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى اكثر من 5.5 مليون زائر.
ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعا بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.

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