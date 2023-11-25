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الغاز والاتفاقيات والمعارض ثلاثية لزيادة الصادرات

11/25/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- بعد أن تراجع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قدم صناعيون جملة من الحلول لعودة النمو مجددا.
وفي مقدمة هذه الحلول، سرعة إيصال الغاز للمصانع ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة للبلدان التي تفرض قيودا وإجراءات تمنع دخول المنتجات إلى أسواقها.
وأكد صناعيون في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أهمية تفعيل مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تفرض إجراءات إدارية غير جمركية لعرقلة دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها أو حتى عبورها عبر أراضيها إلى دول اخرى في خطوة تهدف إلى إنصاف الصناعة المحلية وتسهيل تصدير منتجاتها بالإضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية.
وبرر هؤلاء تراجع الصادرات الوطنية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها تراجع الاستهلاك في أسواق التصدير خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى قيام دول عربية بفرض إجراءات ادارية هدفها منع دخول منتجات الوطنية إلى أسواقها.
وانخفض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان الأردن م.فتحي الجغبير إن "تراجع الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها بدء عودة الأسعار العالمية للأسمدة والبوتاس والفوسفات إلى مستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الطلب في السوق الأميركي وخاصة لمنتجات الألبسة".
أشار الجغبير إلى أسباب وعوامل أخرى ساعدت في تراجع الصادرات، أبرزها التأخير في إنجاز بعض المتطلبات الوطنية التي تعيق استغلال الفرص التصديرية المتاحة على غرار نظام التتبع الوطني لمنتجات اللحوم والألبان والأجبان والذي يضيع فرصا كبيرة في أسواق الاتحاد الأوروبي والأميركي، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع كلف الإنتاج المعيقة لتنافسية الصادرات، وإعاقة بعض دول الجوار دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها من خلال فرض قيود وإجراءات إدارية غير جمركية.
وأكد الجغبير أن عودة الصادرات الوطنية للارتفاع مجددا تتطلب اتخاذ خطوات سريعة في مقدمتها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود على المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال سرعة إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محليا وفي أسواق التصدير، مع ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارة بهدف تحقيق العادلة في تطبيقها وانصاف الصناعة الوطنية.
وأكد الجغبير أن تحفيز الصادرات الوطنية بمثابة المفتاح لتحريك عجلة الاقتصاد الوطنية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات وتخفيض نسب البطالة عبر فرص التشغيل التي سيتم توفيرها.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الوطنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة وباتت تصل اليوم إلى 144 سوقا حول العالم مؤكدا أهمية تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية وتنويعها.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تبذل جهودا كبيرة في سبيل زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها ووصولها إلى أسواق جديدة من خلال البعثات التجارية والمعارض الخارجية والسعي دائما إلى إزالة أي معيقات تواجه القطاع الصناعي مع مختلف المؤسسات الرسمية.
وأكد الجغبير أهمية رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام في تنفيذها محاورها خصوصا وانها تتضمن العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتزيد الصادرات الوطنية مشير إلى وجود فرص تصدير غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار من شأنها استثمارها أن يوفر 130 ألف فرصة عمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن "تراجع قيمة الصادرات الوطنية يعود لأسباب عدة منها حدوث انكماش اقتصادي في أسواق التصدير وتراجع الطلب والاستهلاك خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بسبب ارتفاع كلف الإنتاج بخاصة فيما يتعلق بالطاقة".
وشدد أبو حسان على ضرورة تكثيف حملات الترويج للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير بالإضافة إلى توحيد الجهود في سبيل دخول أسواق جديدة بما يضمن تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.
ودعا أبو حسان إلى ضرورة تخفيض كلف الإنتاج على المصانع من خلال إيصال الغاز لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في أسواق التصدير بالإضافة إلى توسيع برامج دعم الصادرات بحيث تشمل مختلف القطاعات الصناعية.
وتوقع أبو حسان أن تشهد الصادرات الوطنية نموا ملحوظا خلال الربع الأول مع العام المقبل في ظل وجود مؤشرات عالمية على بدء تراجع نسب الفائدة بالأسواق العالمية الأمر الذي يحفز الطلب وشراء السلع ويعزز القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد رئيس جميعة المصدرين الأردنيين احمد الخضري ان أسواق التجزئة عالميا خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر على تراجع الصادرات الوطنية بالإضافة إلى القيود والإجراءات الإدارية التي تفرضها دول أمام دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
وشدد الخضري على دور المعارض الخارجية في نمو الصادرات الوطنية ودخولها أسواق جديدة مؤكدا أهمية توسيع ودعم المنشآت الصناعية بالمشاركة بالمعارض الخارجية بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق التصدير وتذليل أي عقابات تفرضها الدول أمامها.
واتفق الخضري مع سابقيه حول أهمية الإسراع في تخفيض كلف الإنتاج ودعم تنافسية المنتجات الوطنية من خلال إيصال الغاز للتجمعات الصناعية بالإضافة إلى الالتزام في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بما يحقق مستهدفات البرنامج الحكومي
(2023 - 2025) فيما يخص زيادة الصادرات لتصل إلى أكثر من 9.7 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الخضري أهمية تحفيز الصادرات التي تعد ركن أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وتشير الدراسات الدولية إلى أن كل دولار ينفق على ترويج الصادرات يزيد من الصادرات الوطنية بمقدار 87 دولارا فيما كل دينار تحصل عليه من عوائد الصادرات يزيد بمقدار 2.8 دينار على الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن القطاع الصناعي ينتج 1500 سلعة، وتصل حصته إلى 46 % من السوق المحلي، وتبلغ قيمة الإنتاج القائم 17 مليار دينار، وعدد السلع المصدرة نحو 1400 سلعة.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، باستثمار يقدر بـ 15 مليار دينار، توفر 260 ألف فرصة عمل، وتصل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 25 %
يشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) التي تم إقرارها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي تهدف لرفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية هي، معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لايقل عن 5 %.
يشار إلى أن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.

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