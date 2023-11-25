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بالوتيلي يرفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لحادث سير

11/25/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجا ماريو بالوتيلي، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، من حادث سيارة بدون إصابات.

واصطدمت سيارة بالوتيلي، لاعب أضنة ديمرسبور التركي، في حائط بمدينة بريشيا، شمال إيطاليا، مساء الخميس.

في البداية لم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية عن أسباب الحادث.

ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وعدة وسائل إعلام إيطالية أخرى أن بالوتيلي رفض بعد الحادث إجراء اختبار كحول.

ووفقا لناديه، فإن بالوتيلي، الذي لا يمكنه اللعب حاليا بسبب إصابته، يتعافى في منزله.

ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا. وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفربول.

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