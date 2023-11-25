بالوتيلي يرفض إجراء اختبار كحول بعد تعرضه لحادث سير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجا ماريو بالوتيلي، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، من حادث سيارة بدون إصابات.
واصطدمت سيارة بالوتيلي، لاعب أضنة ديمرسبور التركي، في حائط بمدينة بريشيا، شمال إيطاليا، مساء الخميس.
في البداية لم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية عن أسباب الحادث.
ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وعدة وسائل إعلام إيطالية أخرى أن بالوتيلي رفض بعد الحادث إجراء اختبار كحول.
ووفقا لناديه، فإن بالوتيلي، الذي لا يمكنه اللعب حاليا بسبب إصابته، يتعافى في منزله.
ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا. وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفربول.
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