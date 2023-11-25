(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
توج فريق دوقرة بطلا لدوري الدرجة الثانية بفوزه على الكرمل 5-1 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم أمس الجمعة ، على ستاد الحسن.
وسلم عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد منصور عبيد الله فريق دوقرة كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل الكرمل على ميداليات المركز الثاني.
يذكر أن فريقا دوقرة والكرمل ضمنا صعودهما إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما هبطت فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى دوري الدرجة الثالثة.
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