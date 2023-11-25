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دوقرة بطلا لدوري الدرجة الثانية

11/25/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - توج فريق دوقرة بطلا لدوري الدرجة الثانية بفوزه على الكرمل 5-1 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم أمس الجمعة ، على ستاد الحسن.
وسلم عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد منصور عبيد الله فريق دوقرة كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل الكرمل على ميداليات المركز الثاني.
يذكر أن فريقا دوقرة والكرمل ضمنا صعودهما إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما هبطت فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى دوري الدرجة الثالثة.

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